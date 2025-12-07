Bli den drivande kraften bakom smidiga leveranser - DDI-koordinator
2025-12-07
Ett ögonblick av din dag
Gå med i vårt dynamiska team i Finspång och bli den viktiga länken mellan sälj och leverans. Som DDI-koordinator hanteras leveranstidsförfrågningar där vi definierar projektspecifika tidplaner som kapacitetssäkras och blir till fasta leveranslöften i våra offerter. Tvärfunktionella möten leds och förbättringsprojekt drivs som utvecklar verksamheten. Samarbetet sker med kollegor inom sälj, planering, konstruktion, inköp och produktion, vilket ger möjlighet att bygga ett brett nätverk och fördjupa förståelsen för leveransprocessen av gasturbiner. Här finns chansen att använda nyfikenhet, drivkraft och kreativitet för att maximera säljmöjligheter och säkerställa effektiva leveranser.
Hur Du kommer att påverka
* Hanterar och koordinerar leveranstidsförfrågningar inom Sales & Operations Planning (S&OP)-gruppen.
* Stöttar kollegor inom andra delar av huvudplaneringsprocessen för smidiga flöden.
* Leder och faciliterar tvärfunktionella möten för komplexa leveranstidsförfrågningar och säkerställer tydlig kommunikation.
* Driver och deltar i förbättringsprojekt som utvecklar processer och ger resultat.
* Bygger starka relationer med alla funktioner - både lokalt och globalt.
Vad Du medför
* Erfarenhet från planering, logistik, inköp, orderkonstruktion eller projektarbete.
* Relevant högskoleutbildning eller motsvarande flerårig arbetslivserfarenhet.
* Flytande engelska i tal och skrift.
* Förmåga att balansera noggrannhet med helhetsperspektiv och trivas med att arbeta mot deadlines.
* Flexibilitet, kreativitet, struktur och integritet.
Om teamet
Gruppen fokuserar på sälj- och verksamhetsplanering. Samarbetet sker nära med olika funktioner, och du kommer få helikopterperspektiv över hela företaget - både i Finspång och internationellt. Tillsammans stödjer teamet en effektiv leverans av gasturbiner och driver kontinuerliga förbättringar i processerna. Nyfikenhet, kreativitet och tydlig kommunikation värdesätts, och här finns en miljö där det går att växa i och göra verklig skillnad.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag mm.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med mer än 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
