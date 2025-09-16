Bli Delikatessmedarbetare hos Lexman - Gå vår utbildning
Lex-Man I Stockholm AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lex-Man I Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Gör din passion för mat till en karriär - med Lexman!
Älskar du mat och vill ta nästa steg i din yrkesbana? Nu har du chansen att bli delikatessmedarbetare hos Lexman! Vi erbjuder en skräddarsydd utbildning för dig som vill lära dig allt om delikatesser och arbeta i några av Sveriges främsta livsmedelsbutiker.
Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller vill byta karriär, ger vi dig rätt kunskap och verktyg för att lyckas!
Vad ingår i utbildningen?
Teoretisk del: Livsmedelshygien - Lär dig säker hantering av mat och vikten av renlighet. Temperaturkontroller & varmhållning - Förstå hur du säkerställer hög kvalitet på råvaror. Kundbemötande - Skapa förstklassiga kundupplevelser genom professionell service.
Praktisk del: Fisk- och köttdisk - Lär dig hantera och presentera råvaror på ett attraktivt sätt. Chark & ost - Fördjupa dig i olika smaker och produkter. Färdigmat & salladsbar - Upptäck konsten att förbereda och servera delikatesser. Grillning & matlagning - Få insikt i smakbalanser och tillagningsmetoder.
Efter avslutad utbildning är du redo att kliva in i rollen som delikatessmedarbetare och imponera med din expertis!
Vad vi söker hos dig
Du har ett genuint matintresse och älskar att lära dig nya saker. Du trivs i en social miljö och brinner för god service. Du är noggrann, flexibel och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Varför välja Lexman?
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor. Praktisk och teoretisk utbildning som öppnar dörrar i branschen. Möjlighet att arbeta i olika butiker och bygga bred erfarenhet. En chans att förvandla din passion för mat till en spännande karriär!
Ansök redan idag!
Är du redo att ta steget in i delikatessvärlden? Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar varför just du är rätt person för den här möjligheten!
Din framtid inom delikatessbranschen börjar här - ansök nu! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lex-Man i Stockholm AB
(org.nr 556684-5185), https://www.lexman.se Arbetsplats
LeXman Flexibel Bemanning Jobbnummer
9510240