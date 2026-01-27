Bli chaufför hos en ledande leverantör av färsk fisk - varje dag!
2026-01-27
Vi på Submit söker nu efter en budbilschaufför till vår samarbetspartner i Stockholm.
Om vår partner:
Vår kund är en etablerad leverantör av fisk- och sjömatsprodukter till restauranger, sushibarer och storkök. Med många års erfarenhet i branschen och ett starkt fokus på kvalitet, service och pålitliga leveranser har företaget byggt upp ett mycket gott rykte bland sina kunder.
Verksamheten präglas av högt tempo, tydliga rutiner och ett starkt lagarbete där varje medarbetare spelar en viktig roll. Här kombineras traditionell yrkeskunskap med moderna arbetssätt.
Allt för att säkerställa att kunderna får rätt produkter i rätt tid, varje dag.
Som chaufför är du företagets ansikte utåt och en avgörande del av leveranskedjan mot restaurangerna.
Arbetsuppgifter:
Köra ut färska fisk- och sjömatsprodukter till restauranger, sushibarer och storkök
Säkerställa att leveranserna kommer fram i tid och i rätt skick
Lasta och lossa varor på ett säkert och effektivt sätt
Kontrollera leveranser mot följesedlar och beställningar
Hålla ordning och kontroll på bilen och kylsystemet
Representera företaget med service och ett professionellt bemötande
Profil:
Vi söker dig som är stresstålig och har en stark arbetsmoral. Du är en person som trivs med att arbeta i ett högt tempo och kan hantera flera uppgifter samtidigt utan att tappa fokus. Du är pålitlig, punktlig och har en positiv inställning till arbete. Vi värdesätter ditt engagemang och din vilja att alltid göra ditt bästa. För rätt person finns det stora möjligheter till förlängning och en heltidstjänst om du gör bra ifrån dig.
B-körkort - manuellt
Tidigare erfarenhet av att köra lätt lastbil/transporter är mycket meriterande
God fysisk kondition då arbetet kan innebära tunga lyft
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Svenska i tal och skrift
Plats: Utgår från Tyresö Period: Heltid (Start helst V6) Lön: Enligt kollektivavtal Arbetstid: 06-15
Om oss Submit AB
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
