Bli C-chaufför hos Ragn-Sells - ett jobb med frihet, ansvar och mening
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Uppsala Visa alla fordonsförarjobb i Uppsala
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du får vara ute på vägarna, arbeta självständigt och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle? Trivs du med ett aktivt arbete där du får ta ansvar och ingen dag ser exakt likadan ut?
Nu söker vi en engagerad C-chaufför till Ragn-Sells i Uppsala med start i augusti!
Ett jobb med mening
Hos Ragn-Sells handlar jobbet om mer än att köra lastbil. Varje dag är du med och ser till att material som glas och förpackningar tas om hand och återvinns istället för att bli avfall. Det du samlar in idag blir morgondagens resurser.
Du blir en viktig del av ett företag som ligger i framkant inom återvinning och cirkulära lösningar – och som varje dag arbetar för att skapa ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som C-chaufför kör du baklastande sopbil och ansvarar för insamling av återvinningsmaterial i Uppsala med omnejd.
Arbetet innebär bland annat att:
Arbeta nära kunder och ge ett professionellt bemötande.
Ta ansvar för fordon, säkerhet och arbetsmiljö.
Samarbeta med kollegor för att skapa effektiva arbetsdagar.
Det här är ett arbete för dig som tycker om att röra på dig och trivs med ett fysiskt arbete där du får kombinera körning med praktiska arbetsuppgifter.
Därför ska du välja den här tjänsten
Uppdraget startar i början av augusti och pågår fram till årsskiftet, med god möjlighet till förlängning.
Dagtidsarbete – måndag till fredag kl. 07.00–16.00.
Ett varierande arbete med frihet under ansvar.
Chansen att arbeta hos ett av Sveriges ledande miljö- och återvinningsföretag.
Ett jobb där du varje dag gör verklig skillnad för både människor och miljö.
Du blir anställd av SC transport Sverige, en del av StudentConsulting Group, och arbetar på uppdrag hos Ragn-Sells.
DETTA SÖKER VI
Vem är du?
Du är en person som tar ansvar, håller vad du lovar och tycker om att göra ett bra jobb. Du förstår att du är företagets ansikte utåt och möter både kunder och kollegor med ett positivt och professionellt bemötande.
Vi söker dig som har:
C-körkort.
Giltigt YKB.
God svenska i tal och skrift.
Ett högt säkerhetstänk och en vilja att bidra till en trygg arbetsmiljö.
Har du tidigare kört baklastare, liftdumper eller arbetat inom återvinning är det meriterande – men vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att lära.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Är du redo för nästa steg bakom ratten? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
S:t Olofsgatan 11 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Helen Hammarbäck transport.sverige@studentconsulting.com Jobbnummer
9996813