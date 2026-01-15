Bli Butikshjälten - Flexibel Konsult inom Dagligvaruhandeln!
2026-01-15
Älskar du variation och högt tempo? Vill du bygga en bred och efterfrågad kompetens inom Sveriges största livsmedelskedjor? Då är det dig vi på Lexman söker!
Vi utökar vårt team av Ambulerande Butikskonsulter i Stockholm med omnejd och söker dig som vill ha ett jobb där ingen dag är den andra lik.
Din roll: Butiksflexaren!
Som ambulerande butikskonsult är du Lexmans ansikte utåt och en nyckelresurs för våra samarbetspartners - de stora livsmedelsbutikerna. Du rör dig där behovet är som störst och dina huvudsakliga uppgifter blir att:
Säkerställa en smidig kundupplevelse genom effektivt kassaarbete.
Hålla hyllorna fyllda och säljande genom snabbt och korrekt varuplock.
Det unika med den här rollen: Du får möjligheten att arbeta i olika butikskedjor (ICA, Willys, Coop, m.fl.) får du en oslagbar branscherfarenhet. För dig som visar framfötterna finns dessutom stora chanser att lära dig fler avdelningar och växa inom handeln.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kassaarbete och/eller varuplock från butiker som ICA, Willys, Coop, Hemköp eller City Gross.
Har en naturlig känsla för service och kundbemötande.
Trivs med ett högt tempo och kan arbeta självständigt.
Är flexibel och tillgänglig för arbete på varierande tider.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal och schyssta villkor - trygg anställning med god ersättning.
Utvecklingsmöjligheter - chans att växa och bredda din kompetens inom handeln.
Flexibla arbetstider - anpassa ditt schema efter din tillgänglighet.
Ett härligt team - jobba med engagerade kollegor i en social och dynamisk miljö.
Anställningsform
Som behovsanställd hos oss anger du själv vilka dagar du kan arbeta varje vecka. Vi ser gärna att du kan arbeta minst 2-3 pass i veckan, främst dagtid på vardagar, men även helgpass kan förekomma.
Lexman är ett auktoriserat bemanningsföretag anslutet till Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal via Handelsanställdas förbund. Vi samarbetar med några av Sveriges största butikskedjor och erbjuder dig en trygg och utvecklande arbetsplats.
Redo att bli en del av vårt team? Sök redan idag! Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mejl eller telefon.
