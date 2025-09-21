Bli Brand Ambassador - Tjäna stort, väx snabbt och gör skillnad varje dag!
QS Performance AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-09-21
Är du en social energispridare som vill utveckla din karriär inom försäljning och samtidigt bidra till en bättre värld?
Vi söker nu drivna Brand Ambassadors till vårt engagerade fundraising-team. Här får du representera välkända varumärken och organisationer som verkligen gör skillnad - och du är ansiktet utåt som inspirerar människor att vara med på resan.
Hos oss får du en kombination av höga inkomster, snabba karriärvägar och en arbetsmiljö full av energi och gemenskap.
Vi erbjuder dig:
En attraktiv lönemodell med hög provision och dagliga bonusar
Personlig coaching och utbildning anpassad efter dig - vi investerar i din utveckling
En social arbetsmiljö med teamaktiviteter, tävlingar och gemensamma resor
Chans att vinna resor och andra exklusiva priser
Snabb karriärstege för dig som visar framfötterna - från nybörjare till ledare
Vi söker dig som:
Har en utåtriktad personlighet och gillar att prata med människor
Är måldriven och triggas av att slå rekord
Vill utvecklas både personligt och professionellt
Talar flytande svenska eller engelska (körkort är ett plus)
Anställningsform: Heltid, måndag-fredag
Lön: Provision + daglig bonus (10 000-50 000 kr/mån)
Redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett vinnande team där du sätter gränserna för din egen framgång! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare QS Performance AB
(org.nr 559305-2003), https://www.qsperformance.com
411 05 GÖTEBORG Jobbnummer
9518913