Bli Bostadsförmedlingens nästa bolagsjurist-där juridik möter samhällsnytta

Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlar hyreslägenheter i hela Stockholmsregionen och samarbetar med över 200 fastighetsägare.
Vi är en länk mellan bostadssökande och fastighetsägare, med mer än 75 års erfarenhet av Stockholms hyresmarknad. Vi är cirka 130 medarbetare och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som ägs av Stockholms stad. Vår vision är att vara det självklara valet för en effektiv och rättvis bostadsförmedling.
Välkommen till oss
Här blir du en del av en kultur som präglas av ett generöst och hjälpsamt arbetsklimat där vi avsätter tid för kompetensutveckling och kunskapsutbyten. Det är viktigt med balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att underlätta för dig att göra hälsosamma val. Vi erbjuder därför bland annat massage på arbetet, en friskvårdstimme i veckan och ett generöst friskvårdsbidrag. Vi sitter i lokaler i Slakthusområdet vid Globen men flyttar till nya lokaler i Tensta 2028. Med utgångspunkt i verksamhetens behov erbjuder vi möjlighet att arbeta delvis på kontoret och delvis hemifrån.
Vår gemensamma värdegrund sammanfattas i ordet GRETA som står för: Glädje-Respekt-Engagemang-Tillsammans-Ansvar.
Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss. När du jobbar hos oss är du varje dag med och bidrar till nytta för regionens invånare genom att göra vägen till en ny bostad lite enklare. Läs gärna mer på bostad.stockholm.se.
Om rollen
Som bolagsjurist hos oss på Bostadsförmedlingen blir du en del av enheten för Juridik, inköp och avtal. Enheten är nyinrättad och består av dig som bolagsjurist samt en avtalssamordnare. Arbetet leds av en chefsjurist. I rollen kommer du att arbeta nära chefsjuristen och ha ett tätt samarbete med hela bolagets verksamhet. Tillsammans stödjer ni hela verksamheten med juridisk kompetens och bidrar till att utveckla arbetssätt och styrning.
Enheten för Juridik, inköp och avtal är placerad inom bolagets stab. I staben ingår även funktioner som HR, ekonomi och lokalfrågor. Vi har en hjälpsam och prestigelös stämning och arbetar tätt tillsammans för att verksamheten ska utvecklas i rätt riktning.
Rollen ger dig stor variation - du får hantera allt från avtal och upphandlingar till sekretessfrågor och juridisk rådgivning kopplad till vår samhällsnyttiga verksamhet. Hos oss får du arbeta brett, samtidigt som du kan fördjupa dig inom områden som intresserar dig.
Exempel på arbetsuppgifter:
ge juridisk rådgivning till verksamhetens olika delar
ta fram styrdokument och rutiner för verksamheten
skriva remissvar
upprätta och granska avtal
göra sekretessprövningar vid begäran av allmän handling
stödja vid upphandling och inköp
hantera domstolsärenden och tvister
hantera dataskydds-, informationssäkerhets- och säkerhetsfrågor
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
juristexamen
några års erfarenhet av juridisk rådgivning inom flera olika rättsområden
erfarenhet från arbete som jurist inom offentlig verksamhet eller politiskt styrd organisation
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
kunskap om LOU och inköp
kunskap inom dataskyddslagstiftningen
erfarenhet av arbete inom offentlighets- och sekretesslagen
arbetat i tingsrätt
erfarenhet av domstolsprocesser.
För att trivas och lyckas i rollen som bolagsjurist hos oss behöver du tycka om ett varierande arbete. Vi ser att du är en självgående person som tar ansvar för ditt arbete och driver det framåt på ett strukturerat sätt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter, samtidigt som du har förmåga att behålla engagemang och fokus över tid.
Rollen innebär nära samarbete med olika delar av organisationen, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt. Eftersom juridiska frågor ofta behöver kommuniceras till personer utan juridisk bakgrund, är det också viktigt att du har pedagogisk insikt och kan förklara komplexa frågor på ett tydligt och begripligt sätt. Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid kompetens, personlig lämplighet och intresse för tjänsten.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din ansökan
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för rollen. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt cv och ett antal frågor som du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt cv.
