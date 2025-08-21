Bli AT-läkare inom Region Stockholm
2025-08-21
Rekryteringen av AT-läkare samkörs inom Region Stockholm.
Denna annons gäller således för Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus samt Tiohundra Norrtälje sjukhus. När du skickar in din ansökan kommer du att få ange vilka sjukhus inom Region Stockholm du är intresserad av att göra din AT på.
Läs gärna mer om AT på respektive sjukhus via länkarna längre ner i annonsen. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Nio månaders placering på sjukhus fördelat på kirurgiska och internmedicinska specialiteter. På vissa sjukhus inkluderas även placering på akutmottagning.
Tre månaders placering inom psykiatri (förlagd enligt respektive sjukhus upptagningsområde)
Sex månaders placering inom allmänmedicin (förlagd enligt respektive sjukhus upptagningsområde)
AT-tjänstgöringen är minst 18 månader oavsett vilket sjukhus du kommer göra din AT på.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har gott omdöme och en personlig mognad som visar sig i ett professionellt förhållningssätt i mötet med patienter, närstående och kollegor. Du är initiativtagande och har en vilja att lära och tar ansvar för din utveckling. Samtidigt är du en lagspelare med god samarbetsförmåga och ser värdet i att arbeta tillsammans över professionsgränser för patientens bästa.
De personliga egenskaperna bedöms vid intervjuerna med hjälp av kompetensbaserad intervjuteknik.KvalifikationerKvalifikationer
Läkarexamen samt vid studier utanför Sverige även beslut från Socialstyrelsen om att få fullgöra AT i Sverige
Minst 1 månad (minst 30 dagar) tjänstgöring som underläkare i klinisk verksamhet inom svensk sjukvård efter läkarexamen.
Svenska motsvarande nivå C1 i den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).
EU-medborgarskap, varaktigt bosatt i Sverige eller med uppehållstillstånd samt arbetstillstånd.
• Vilken tjänstgöringstid kan tillgodoräknas i denna rekrytering?
Observera att den tjänstgöringstid som kan tillgodoräknas är från och med datum på examensbevis till och med sista ansökningsdag för aktuell AT-läkarannons (31 augusti 2025). Detta gäller vid samtliga berörda punkter i vår kravprofil för tjänsten.
Meriterande:
Meriter från ledarskap, handledning och pedagogisk verksamhet relaterade till läkarutbildning och läkaryrke
Forskningserfarenhet
Annan relevant högskoleexamen och yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård och yrkeserfarenhet inom den professionen.
De meriterande områdena ovan kan värderas olika tungt på respektive sjukhus. Ytterligare meriterande områden kan tillkomma på respektive sjukhus, läs mer via länkarna nedan.
För godkänd ansökan ska följande ingå
Läkarexamen samt vid studier utanför Sverige även beslut från Socialstyrelsen om att få fullgöra AT i Sverige
Kompletta tjänstgöringsintyg som styrker din anställningstid efter examen. Krav är att tjänstgöringsintyg har tydlig sysselsättningsgrad och datering samt underskrift från personen som lämnat ut tjänstgöringsintyget. OBS! Anställningsavtal är ej ett dokument som kan styrka tjänstgöringstid.
CV skrivet på svenska som tydligt anger arbetslivserfarenhet och tjänstgöringsperioder med datum
Språkintyg motsvarande C1 (GERS) eller svenskt gymnasiebetyg
Rekryteringsprocessen
En kandidat kan bli kallad till intervju på maximalt tre av sjukhusen inom Region Stockholm. Därför är det av största vikt att göra ett genomtänkt val vid rangordning av sjukhusen i samband med ansökan.
Observera att vi tittar på rangordningen först i samband med att det är dags att kalla till intervju
Om fler än tre av sjukhusen inom Region Stockholm vill kalla samma kandidat på intervju får kandidaten intervjuas på de tre sjukhus som hen rankat högst.
Om du blir kallad till intervju kontaktar vi dig under vecka 39-40
Intervjuer sker på plats på respektive sjukhus under vecka 41
Erbjudande av tjänst sker mailledes 13/10 och framåt
Här kan du läsa mer om AT på respektive sjukhus
Danderyds sjukhus
Karolinska universitetssjukhuset
Södersjukhuset
Södertälje sjukhus
Tiohundra Norrtälje sjukhus
Då vi har en gemensam rekryteringsprocess inom Region Stockholm samkörs våra register i denna rekrytering mellan de fem sjukhusen ovan.
Viktigt att beakta
Om du kallas till intervju tar vi referenser via systemet Refapp. Vid referenstagning, ange minst två referenter i chefs- eller handledarposition.
Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar behandlas inte
Inför anställningen görs kontroll i belastnings- och misstankeregistret
Vi tar endast emot ansökningar via rekryteringssystemet Varbi
Vi ser fram emot din ansökan!
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
