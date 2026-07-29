Bli Account Manager hos oss - starta som B2B-säljare för Telenor
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-29
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Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär? Innovative Sales söker fler drivna säljare till vår B2B-avdelning där du arbetar med företagsförsäljning för Telenor – ett av Sveriges starkaste varumärken. Här finns en tydlig väg framåt: många av våra Account Managers började precis där du står nu.
Din roll: Som B2B-säljare arbetar du med både varma och kalla kunder, identifierar deras behov och erbjuder skräddarsydda lösningar ur Telenors breda portfölj. Du arbetar nära ditt team och driver både gemensamma budgetar och individuella mål.
Vad vi erbjuder:
Telenor i ryggen – ett välkänt varumärke som öppnar dörrar
Hög garantilön + attraktiva, generösa provisioner och bonusar (snittlön 60 000 kr)
En blandning av varma och kalla kunder – aldrig enformigt
Tydlig utvecklingsväg mot Account Manager och mer komplexa roller
Daglig coachning, interna och externa utbildningar samt moderna lokaler på Gärdet med konferenser och events
Vi söker dig som: har minst 3 månaders erfarenhet inom försäljning, vill utvecklas mot Account Manager, är målmedveten och drivs av resultat – och talar och skriver flytande svenska.
Plats: Gärdet, Stockholm · Heltid, mån–fre 08:30–17:30 (fre 16:30) Frågor? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment – Emma.a@innovativesales.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8141889-2120982". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://karriar.innovativesales.se
Hangövägen 29 (visa karta
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115 41 STOCKHOLM Arbetsplats
Innovative Sales Jobbnummer
10014894