Bli Account Manager hos oss - starta som B2B-säljare för Telenor

Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-07-29


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Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär? Innovative Sales söker fler drivna säljare till vår B2B-avdelning där du arbetar med företagsförsäljning för Telenor – ett av Sveriges starkaste varumärken. Här finns en tydlig väg framåt: många av våra Account Managers började precis där du står nu.
Din roll: Som B2B-säljare arbetar du med både varma och kalla kunder, identifierar deras behov och erbjuder skräddarsydda lösningar ur Telenors breda portfölj. Du arbetar nära ditt team och driver både gemensamma budgetar och individuella mål.
Vad vi erbjuder:

Telenor i ryggen – ett välkänt varumärke som öppnar dörrar

Hög garantilön + attraktiva, generösa provisioner och bonusar (snittlön 60 000 kr)

En blandning av varma och kalla kunder – aldrig enformigt

Tydlig utvecklingsväg mot Account Manager och mer komplexa roller

Daglig coachning, interna och externa utbildningar samt moderna lokaler på Gärdet med konferenser och events

Vi söker dig som: har minst 3 månaders erfarenhet inom försäljning, vill utvecklas mot Account Manager, är målmedveten och drivs av resultat – och talar och skriver flytande svenska.
Plats: Gärdet, Stockholm · Heltid, mån–fre 08:30–17:30 (fre 16:30) Frågor? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment – Emma.a@innovativesales.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8141889-2120982".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Innovative Sales TM AB (org.nr 559267-8311), https://karriar.innovativesales.se
Hangövägen 29 (visa karta)
115 41  STOCKHOLM

Arbetsplats
Innovative Sales

Jobbnummer
10014894

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