Blästrare och värmebehandlare till vår kund i Kvicksund!
2026-02-24
Vi söker drivna och noggranna blästrare, värmebehandlare och slipare till en väletablerad industri i Kvicksund! Har du erfarenhet av ytbehandling och bearbetning av metall- eller aluminiumkomponenter och trivs i en dynamisk produktionsmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om tjänsten: Som blästrare, värmebehandlare och slipare via oss kommer du att vara en viktig del i produktionsteamet hos en väletablerad industri i Kvicksund. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar blästring, värmebehandling, slipning och bearbetning av aluminium- och metallkomponenter. Du kommer att arbeta i en tempofylld och varierad miljö där noggrannhet, formsinne och säkerhet är i fokus. Vi söker dig som är flexibel, tekniskt intresserad och har god fysik, redo att ta dig an nya utmaningar i en dynamisk produktionsmiljö.
Arbetsuppgifter:
Blästring av aluminium- och metallkomponenter för att förbereda ytor för vidare bearbetning eller ytbehandling.
Värmebehandling av metallkomponenter enligt fastställda processer och specifikationer.
Slipning och finslipning av detaljer för att uppnå korrekt form och ytkvalitet.
Kontroll av komponenter för att säkerställa noggrannhet, dimensionsstabilitet och formsinne.
Hantering av maskiner och utrustning inom ytbehandling och bearbetning.
Säkerställa att arbetsplatsen hålls ren och organiserad samt följa säkerhetsrutiner.
Samarbeta med kollegor för att uppnå produktionens kvalitets- och tidsmål.
Erfarenhet av blästring, värmebehandling eller slipning av metall- eller aluminiumkomponenter.
God förståelse för formsinne, precision och ytfinish.
Tekniskt intresse och förmåga att hantera maskiner och utrustning på ett säkert sätt.
Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbete.
God fysik och förmåga att arbeta i ett tempo som krävs i produktionen.
Flexibel och samarbetsvillig, med vilja att lära sig nya arbetsmoment.
Meriterande: erfarenhet av produktionsmiljö inom metallindustri eller tillverkningsprocesser.
Arbetstid: Nattskift
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Övrigt: Du blir anställd hos oss och arbetar hos vår kund, med möjlighet till anställning direkt hos kunden efter inhyrningsperioden.
Vi erbjuder:
En heltidstjänst
Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner.Förutom vårt huvudkontor finns vi även i Köping, Örebro,Nyköping, Enköping,Uppsala,Stockholm,Västerås,Jönköping, Linköping, Norrköping,Skövde,Borås, och Göteborg, vilket ger oss en stark regional närvaro och närhet till våra kunder.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag matchar vi kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt personliga engagemang säkerställer långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans!
