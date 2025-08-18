Blåklintens förskola söker förskollärare, tidsbegränsat vik.
2025-08-18
Vill du jobba med oss?
Blåklintens förskola söker en förskollärare på ett tidsbegränsat vikariat för att förstärka arbetslaget under läsåret 25/26.
Blåklintens förskola är en landsbygdsförskola som ligger cirka 2 mil från Finspång. På förskolan är det idag 20 barn inskrivna och 4 pedagoger, 3 förskollärare och 2 barnskötare.
V i är ofta ute i naturen och tar med oss undervisningen utomhus så det är önskvärt att du har erfarenhet av utomhuspedagogik och tycker om att vistas mycket utomhus. Även att kunna arbeta självständigt då vi delar barnen i mindre grupper under dagen där man själv ansvarar för att undervisa sin grupp under en viss del av dagen.
Som förskollärare på Blåklinten har du helhetsansvar för att skapa en trygg och säker miljö som lockar och utmanar barnen till utveckling och lärande. VI lägger stort fokus på att skapa inspirerande och lärorika lärandemiljöer som fångar barnen.
Du har ansvar för att leda, utvärdera och analysera utbildningen tillsammans med dina kollegor och skapa förutsättningar för att arbeta mot målen i styrdokumenten. Du har ansvar för att ge barn och vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och inflytande.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som förskollärare på vår enhet har du ett helhetsansvar för att skapa en trygg och säker miljö som lockar och utmanar barnen till utveckling och lärande. Du har ansvar för att leda, utvärdera och analysera utbildningen tillsammans med dina kollegor och skapa förutsättningar för att arbeta mot målen i styrdokumenten. Du har ansvar för att ge barn och vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och inflytande.
I vår kommun erbjuder vi arbetskläder, vinterjacka och byxor, regnställ, kängor samt arbetsbyxor och pikétröjor.
Vem är du?
• Är legitimerad förskollärare.
• Är glad, nyfiken och har god samarbetsförmåga.
• Är strukturerad i ditt sätt att arbeta och är intresserad av att utvecklas i din roll som förskollärare.
• Har kompetens att genomföra alla arbetsuppgifter som ingår i förskolläraruppdraget.
• Vill vara med att utveckla förskolan mot högre måluppfyllelse
• Har en positiv barnsyn och arbetar aktivt med barnens delaktighet och inflytande
• Vill delta i det systematiska kvalitetsarbetet och har idéer om hur detta kan utvecklas.
• Vill vara med och utbilda vår yngsta medborgare.
Tjänsten kommer att utannonseras externt och internt och kommer att tillsättas under förutsättning av erforderliga beslut.
Intervjuer kommer att ske löpande och tillträde efter överenskommelse.
Vid frågor kring tjänsten kontakta:
Jenny Thorsell
Rektor
0122-85508
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande
