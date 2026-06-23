Blackjackdealers i Hedemora & Avestas krogliv
Cherry Spelglädje AB / Kassapersonalsjobb / Hedemora Visa alla kassapersonalsjobb i Hedemora
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cherry Spelglädje AB i Hedemora
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eller i hela Sverige
Cherry Spelglädje söker nya dealers till Hedemora och Avesta
Vill du bli en del av Hedemoras och Avestas roligaste extrajobb?
Är du social, flexibel och gillar när det händer saker? Vill du jobba i en livlig miljö där du får träffa nya människor varje kväll? Då har vi något för dig!
Vad innebär jobbet?
Du blir en del av Hedemora och Avestas krogliv och arbetar med casinospel på barer, nattklubbar och restauranger. Din uppgift? Att sprida spelglädje, bjuda på energi och skapa en fantastisk upplevelse för gästerna.
Varför du kommer älska jobbet:
• Ingen kväll är den andra lik
• Du jobbar i en social och fartfylld miljö
• Perfekt extrajobb vid sidan av studier eller annat arbete
• Flexibelt. Jobba där du bor, och ta med dig jobbet om du flyttar
Ingen erfarenhet? Inga problem!
Vi utbildar dig kostnadsfritt – det enda du behöver är viljan att lära och ha kul.
Att arbeta som dealer är ett väldigt spännande jobb som lämpar sig bra för dig som studerar, behöver ett arbete till eller helt enkelt vill ha väldigt roligt på jobbet.
Ett arbete hos oss är flexibelt då Cherry Spelglädje bedriver casino runt om i hela Sverige från Kiruna till Ystad. Så du kan med fördel ta med dig jobbet om du flyttar till annan ort.
Inga förkunskaper krävs eftersom vi kostnadsfritt utbildar våra egna medarbetare. Åldersgräns är 18 år. Vi erbjuder minst fyra helgkvällar i månaden vilket motsvarar ca 20 timmar. Möjlighet att arbeta mer vardagar och helger utöver detta finns.
Lönen varierar men hamnar på ca 160 - 250 kr i timmen beroende på resultatet och vilka timmar man jobbar.
Låter det som något för dig?
Ta chansen att få ett jobb där du faktiskt ser fram emot att gå till jobbet!
Känner du att detta är ett arbete som passar dig lämnar du enkelt din ansökan genom att klicka på "sök tjänsten" här nedan.
Om du har frågor kan du vända dig till Nanny Helgesson som är ansvarig i Dalarna. Du når Nanny på 0732-94 58 33 eller nanny.helgesson@cherry.se
. Kolla gärna in vår Instagram @cherryspelgladje
Cherry Spelglädje AB erbjuder sen 1963 casino på nattklubbar, restauranger, lounger och krogar. Cherry är den största operatören i Sverige av Landbaserat Kommersiellt spel. Vi finns i hela Sverige, från Ystad i söder till Kiruna i norr och är uppdelat på tre regioner med kontor i Göteborg och Stockholm. Vidare är landet uppdelat i ett 40-tal distrikt och är totalt ca 600 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cherry Spelglädje AB
(org.nr 556225-3806), http://www.cherryspelgladje.se Kontakt
Nanny Helgesson nanny.helgesson@cherry.se 0732-94 58 33 Jobbnummer
9975709