Bjursås Berg & Sjö söker kockar inför vintern
Bjursås Skicenter & Camping AB / Kockjobb / Falun Visa alla kockjobb i Falun
2025-08-25
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bjursås Skicenter & Camping AB i Falun
, Leksand
, Rättvik
eller i hela Sverige
I samarbete med restaurangföretaget Eat in Dalarna, driver vi idag ett antal restauranger med utgångspunkt i vackra Bjursås.
Nu söker vi passionerade och självgående kockar med erfarenhet från köksarbete inför vintersäsongen 2025/2026.
Vår anläggning är öppen från 20 dec - 6 april.
Om våra restauranger
Värdshuset Bäverhyddan, med utsikt upp mot norra berget och ut över sjön Bjursen. Bäverhyddan fungerar som våffelstuga på dagen och middagsrestaurang 3 gånger i veckan på kvällarna med fokus på Täljsten, Fondue & Raclette.
Brasseri Bju Inn, lägligt placerad i anslutning vid dalstationen till det södra skidområdet. Här serveras dagens lunch och riktigt bra hamburgare. Storkök med många besökare dagligen som vill ha en snabb välsmakande måltid innan dem beger sig ut i backen igen.
Om jobbet
Som kock hos oss består ditt arbete av att bereda och lägga upp mat vid någon av våra restauranger. Du ser till att din station ligger i fas och är välstädad. Du planerar för kommande dagars arbetsuppgifter och är också behjälplig vid beställningar av varor. Restaurangernas öppettider varierar varierar beroende av säsong.
Vem söker vi
Vi är ett litet och tight gäng som styr skutan framåt. Därför lägger vi stor vikt vid hur du är som person. Vi söker dig som brinner för matlagning, vill utvecklas och lära dig nya saker. Du som är ordningsam, ansvarsfull och har en god känsla för detaljer.
Du som är prestigelös och gärna rycker in där du bäst behövs. Du som är en lagspelare, flexibel, effektiv och samarbetsvillig. Du som är bra på att lösa situationer som uppstår, allt för att såväl gäster som kollegor ska känna sig nöjda och belåtna.
Vi ser att du har branschvana med utbildning eller yrkeserfarenhet inom kök/restaurang. Du är därför väl insatt i livsmedelshygien och HACCP och bär på kunskaper om allergier och specialkost.
Bra att veta
Du behöver kunna ta dig till och från arbetsplatsen på egen hand och vi ser gärna att du förstår och kan uttrycka dig på svenska. Tjänsterna är på 50%-100% och visstidsanställning. Arbetstiderna varierar och tjänstgöring på kvällar, helger samt röda dagar förekommer. Vi rekryterar löpande.
Ansökan mejlas till: michaela@bjursas.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: michaela@bjursas.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjursås Skicenter & Camping AB
(org.nr 556949-8560)
Björsbergsvägen 65 (visa karta
)
790 21 BJURSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9474536