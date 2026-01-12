Björkgården i Solna söker undersköterskor som timvikare
2026-01-12
Vi på Forenede Care söker dig som är undersköterska och som kan börja redan nu men sen även jobba på timmar hela eller delar av sommaren.
Som undersköterska hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra boende.
Varje dag på Forenede Care är du med och formar framtidens äldreomsorg tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
Björkgården är ett särskilt boende uppdelat på fyra plan med 51 lägenheter, 11 lägenheter för de med demenssjukdom. Björkgården ligger centralt i Råsunda med närhet till tunnelbana, buss och pendeltåg.
Hos oss får du kompetenta chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll som undersköterska och i din utveckling på Forenede Care. Vi driver ett företag där du är med och växer tillsammans med oss.
I tjänsten som undersköterska hos oss kommer du att utföra vård och omsorg utifrån kundens önskemål, och i enlighet med gällande biståndsbeslut med stort fokus på kvalitet. Det görs exempelvis genom att utföra personlig hygien, hjälpa till vid förberedelser och servering av måltid, svara på larm och socialt umgänge. Socialt umgänge kan bland annat handla om samtal, spel, cykeltur, musikaktiviteter eller liknande. Du kommer eventuellt också utföra delegerande arbetsuppgifter från legitimerad personal i form av till exempel läkemedelsadminstering och träning.
Som timvikarie hos oss har du goda chanser att i framtiden få längre vikariat eller tillsvidareanställning.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu flera kollegor på timmar/deltid med startdatum enligt ök, nu eller till sommaren.
Du ska kunna uppvisa:
Yrkesbevis från Socialstyrelsen som undersköterska
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Vi ser det även som meriterande ifall du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård.
För att trivas i tjänsten bryr du dig om dina medmänniskor, är bra på att skapa relationer, har ett stort engagemang och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Känner du igen dig i ovan? Sök redan idag, vi rekryterar löpande!
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även uppvisning av giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss tillsammans för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 7400 medarbetare.
Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998. Hos oss kan du vara trygg som arbetstagare då vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Med en kultur fylld av värme, glädje och stort engagemang arbetar vi kvalitativt med fokus på att alla vi arbetar för att alla ska få leva livet, hela livet.
Utöver äldreboende har vi verksamheter som bedriver hemtjänst, ASiH, palliativ vård, personlig assistans och hemsjukvård.
Sista ansökningsdag
2026 - rekrytering sker fortlöpande.
