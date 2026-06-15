Björkåsskolan söker en lärare till årskurs 1-3
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Beskrivning
Vi söker dig som vill vara med och skapa en inspirerande, trygg och inkluderande lärmiljö där alla elever ges möjlighet att lyckas utifrån sina individuella förutsättningar och behov.
Björkåsskolan ligger i Järnbrott i Västra Frölunda. Här går cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 6.Dina arbetsuppgifter
Gillar du att arbeta tillsammans? I uppdraget som lärare på vår skola ingår du i ett arbetslag där du tillsammans med din lärarkollega arbetar i ett "tvålärarsystem". Ni tillsammans ombesörjer undervisningen för två klasser på sammantaget cirka 40–45 elever. Beroende på din kompetens och behörighet skräddarsyr vi uppdraget för dig.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-3.
Vi välkomnar både dig med tidigare erfarenhet och dig som nyexaminerad lärare att söka tjänsten. För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Personliga kompetenser:
Du är strukturerad men varierar din undervisning och anpassar den efter elevgruppens olika behov för att främja lärande, motivation och utveckling. Därför söker vi dig som har god pedagogisk kompetens och är väl förtrogen med grundskolans styrdokument.
Vi värdesätter ett starkt engagemang för undervisning och skolutveckling. Du är en lagspelare som samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och bidrar till ett kollegialt lärande. Tillsammans arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers kunskapsutveckling och välmående.
Du har god förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån läroplanens mål. Du arbetar både självständigt och tillsammans med arbetslaget, och ser elevinflytande och flexibilitet som naturliga delar av undervisningen.
Som ledare i klassrummet är du trygg, tydlig och strukturerad, samtidigt som du använder kreativitet för att väcka nyfikenhet och lust att lära.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Med engagemang, professionalism och ett positivt förhållningssätt vill du bidra till att utveckla vår verksamhet och göra skillnad för våra elever varje dag.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att få lära känna dig!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Anne Erefalk anne.erefalk@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9963769