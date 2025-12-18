Bitus Söker Säljare Med Erfarenhet Av B2b-Försäljning
Bitus AB / Säljarjobb / Nybro Visa alla säljarjobb i Nybro
2025-12-18
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bitus AB i Nybro
TJÄNSTEBESKRIVNING
Som Säljare hos Bitus har du en central roll i att driva och utveckla försäljningen i ett företag med stark tillväxt och tydlig framåtanda.
Du ansvarar för hela säljprocessen från prospektering och kundmöten till behovsanalys, offert och avtal. Rollen är bred och varierad med fokus på både nykundsbearbetning och utveckling av långsiktiga kundrelationer. Du arbetar både strategiskt och operativt för att skapa affärsmöjligheter och säkerställa nöjda kunder.
I rollen samarbetar du nära marknadsavdelningen, inköpsteamet och säljavdelningen i ett engagerat team med korta beslutsvägar.
Du utgår från kontoret i Nybro och arbetar både på plats och ute hos kund.
VI SÖKER DIG SOM HAR:
• Några års erfarenhet av projektförsäljning, gärna inom bygg, tekniska tjänster eller entreprenad
• Erfarenhet av B2B-försäljning och av att driva hela säljprocessen självständigt
• En stark vilja att skapa affärsmöjligheter och byggalångsiktiga kundrelationer
• Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
• Ett strukturerat och målinriktat arbetssätt
• Erfarenhet av arbete i CRM-system är meriterande
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som är driven, affärsorienterad och trivs med stort eget ansvar. Du motiveras av att skapa tillväxt, hitta nya vägar framåt och driva affärer i mål.
Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har en god förmåga att strukturera och planera ditt arbete.
Du trivs i en roll där du både bygger relationer och arbetar självständigt.
VI ERBJUDER
Vi erbjuder en utvecklande roll i ett företag med stark tillväxt och tydlig framåtanda, där du får möjlighet att påverka och vara delaktig i en spännande förändringsresa.
Du får stort eget ansvar och frihet under ansvar i en organisation med engagerade kollegor och en kultur där idéer och initiativ värdesätts. Här finns goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
ANSTÄLLNING
Vi tillämpar provanställning i 6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: karriar@bitus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Bitus". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bitus AB
(org.nr 556153-6789), http://www.bitus.se
Orreforsvägen 49 (visa karta
)
382 94 NYBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Försäljningschef
Christer Lindblom christer.lindblom@bitus.se 070-295 40 66 Jobbnummer
9653877