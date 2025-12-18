Bitus söker Produktionspersonal med dokumenterad truckerfarenhet
2025-12-18
Nu söker Bitus produktionspersonal med dokumenterad truckerfarenhet.
VI ERBJUDER
Med lång erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybart material.
Vårt mål är att med så lite påverkan på miljön som möjligt använda och förädla den förnyelsebara råvara skogen ger.
Trä ligger rätt i tiden, miljö och hållbarhet är viktigt för oss!
Här får du möjlighet att arbeta i en organisation med värdeorden: ENGAGEMANG, KVALITET OCH ANSVAR i allt vi gör!
Möjlighet och vilja att utvecklas inom organisationenoch branschen är något vi stöder.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Du kommer ingå i ett arbetslag där förekommande arbetsuppgifter kan bestå av paketering, orderplock och tryckning.
Motviktstruck är ett centralt arbetsverktyg.
Du är bekväm med data och IT då vi har digital lagerhantering.
Du ser helheten och vill alltid nå goda resultat och hugger i där det behövs vilket innebär att du är öppen för operativt arbete.
Vi söker en operatör med flera års dokumenterad erfarenhet som truckförare.
Tjänsten är tvåskift med placering på Bitus träskyddsanläggning i Nybro.
OM DIG
Du är flexibel och trivs med ett arbete där arbetsuppgifterna varierar. Du har flera års dokumenterad erfarenhet som truckförare och det är meriterande om du har arbetat inom trävarubranschen med digitala lagersystem.
Du är positiv och har en god kommunikativ förmåga.
Du är stresstålig och noggrann och vill göra ett bra jobb.
Du följer upp det dagliga arbetet med ordning och reda och tar ansvar för att i arbetar i en god arbetsmiljö och har en säker arbetsplats.
Du behärskar det svenska språket och har körkort.
PLACERINGSORT
Bitus träskyddsanläggning är belägen i Nybro.
ANSTÄLLNING
Vi tillämpar provanställning i 6 månader.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: karriar@bitus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operatör Nybro". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bitus AB
(org.nr 556153-6789), http://www.bitus.se
Orreforsvägen 49
382 94 NYBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Henrik Egnell henrik.egnell@bitus.se 070-590 01 35 Jobbnummer
9653918