Biträde/Undersköterska sökes till Hemtjänst i Landvetter - Härryda kommun
2026-04-24
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun. Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer.
1 plats(er).
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad - varje dag? I hemtjänsten i centrala Landvetter möter du människor i deras egen vardag och bidrar till trygghet, självständighet och livskvalitet. Hos oss arbetar du i ett engagerat team med närhet till både kollegor och brukare - dessutom med smidig pendling tack vare goda bussförbindelser, där expressbuss X6 tar dig direkt till och från Göteborg på cirka 20 minuter
I första hand söker vi dig som är utbildad undersköterska och i andra hand söker vi dig som ännu inte utbildat dig men är öppen för att göra det och i övrigt är lämplig för arbete inom vården.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara stöd hos brukaren i deras hem med daglig hygien, social samvaro, aktiviteter, ledsagning till läkare/samhällsbesök samt vissa hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. I ditt arbete ingår även vardagliga sysslor såsom städning, måltidsstöd, tvätt med mera.
Du kommer att arbeta dag/kväll samt varannan helg.
Samplanering
Härryda kommun arbetar för att öka grundbemanningen och minska behovet av timanställningar. Samplanering innebär att du har en hemmaenhet men vid behov även kan arbeta arbetspass på andra enheter inom kommunen. Syftet är att säkerställa kontinuitet och trygg omsorg för brukarna, samtidigt som du som medarbetare får variation, bredare erfarenhet och möjlighet till kompetensutveckling. Introduktion ges för att du ska känna dig trygg.Kvalifikationer
Tidigare arbetat inom vård och omsorg
B Körkort
Mycket goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt
God digital kompetens, gärna erfarenhet av social dokumentation
Förmåga att ta emot, utföra och följa delegerade HSL-uppgifter
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar i det dagliga arbetet
Meriterande
Du är utbildad undersköterska
Erfarenhet av arbete inom hemtjänst
Erfarenhet av verksamhetssystem såsom Treserva
Erfarenhet av social dokumentationDina personliga egenskaper
Har ett professionellt förhållningssätt
Empatisk och lyhörd
Ansvarstagande och pålitlig
Självständig med god planeringsförmåga
Samarbetsförmåga och gott bemötande
Vi erbjuder
Heltid som norm
Hög andel utbildade undersköterskor
Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex
Verksamheter med nöjda brukare
Satsning på kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag 3000 kronor per år
Läs mer på kommunens hemsida harryda.se.
Övrig information
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sistaansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I samband med ansökan besvarar du ett antal urvalsfrågor. Svaren används som en del av urvalsprocessen. CV och svar ska vara formulerade på svenska. För att erhålla anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas i oöppnat kuvert vid intervju.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Marie Holbek, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker. I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister Kontroll av egna uppgifter samt arbete i hemmet med äldre och funktionsnedsatta uppvisas.
I den här rekryteringen tar vi inte emot personliga brev. Du kommer istället få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan. Svaren på frågorna används som del i urvalet tillsammans med ditt CV. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321610".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1
)
435 80 MÖLNLYCKE
För detta jobb krävs körkort.
Enhetschef
Eva-Britt Lindblad eva-britt.lindblad@harryda.se 031-724 84 54
9874727