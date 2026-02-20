Biträde sökes till hemtjänsten tätort i Mölnlycke - Härryda kommun
Härryda kommun / Undersköterskejobb / Härryda Visa alla undersköterskejobb i Härryda
2026-02-20
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta
kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör
mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft
inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda
kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking
av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som
håller för kommande generationer.
Hemtjänsten Tätort Mölnlycke är placerad centralt i Mölnlycke nära till ett flertal butiker, restauranger och med goda buss- och tågförbindelser. Vi söker nu ett biträde för ett vikariat med start omgående eller enligt överenskommelse. Anställningen pågår till och med den 31 mars 2027.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga
livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara
stöd hos brukaren i deras hem med daglig hygien, social samvaro, aktiviteter,
ledsagning till läkare/samhällsbesök samt vissa hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån
brukarnas individuella behov. I ditt arbete ingår även vardagliga sysslor såsom städning,
måltidsstöd, tvätt med mera.
Du kommer att arbeta dag/kväll samt helgtjänstgöring.
Samplanering
Härryda kommun arbetar för att öka grundbemanningen och minska behovet av
timanställningar. Samplanering innebär att du har en hemmaenhet men vid behov även
kan arbeta arbetspass på andra enheter inom kommunen.
Syftet är att säkerställa kontinuitet och trygg omsorg för brukarna, samtidigt som du
som medarbetare får variation, bredare erfarenhet och möjlighet till
kompetensutveckling. Introduktion ges för att du ska känna dig trygg.Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt
• Tidigare arbete inom vård och omsorg
• God digital kompetens, gärna erfarenhet av social dokumentation
• Förmåga att ta emot, utföra och följa delegerade HSL-uppgifter
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar i det dagliga arbetet
Meriterande
• Körkort
• Erfarenhet av arbete inom hemtjänst
• Erfarenhet av delegerade HSL-uppgifter
• Erfarenhet av verksamhetssystem såsom Treserva och TES
• Erfarenhet av arbete och dokumentation i BPSD-registretDina personliga egenskaper
• Hög integritet och professionellt förhållningssätt
• Empatisk och lyhörd
• Ansvarstagande och pålitlig
• Självständig med god planeringsförmåga
• Samarbetsförmåga och gott bemötande
Vi erbjuder
• Heltid som norm
• Hög andel utbildade undersköterskor
• Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex
• Verksamheter med nöjda brukare
• Satsning på kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag 3000 kronor per år
Läs mer på kommunens hemsida harryda.se.
Övrig information
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista
ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I samband med ansökan besvarar du ett antal urvalsfrågor. Svaren används som en del
av urvalsprocessen. CV och svar ska vara formulerade på svenska.
För att erhålla anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas i
oöppnat kuvert vid intervju.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i
pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Marie Holbek, 435 80
Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av
skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens
referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi
undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
I den här rekryteringen tar vi inte emot personliga brev. Du kommer istället få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan. Svaren på frågorna används som del i urvalet tillsammans med ditt CV. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306731". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Rekryterare
Anna Bertilson anna.bertilson@harryda.se 0317248681 Jobbnummer
9755416