Biträdande verksamhetschefer till Vård- och omsorgsförvaltningen
2026-03-19
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
I en tid av snabb förändring och ökad komplexitet inom vård- och omsorgsverksamheter är behovet av ett starkt och tydligt ledarskap avgörande för att säkerställa god kvalitet, kontinuitet och utveckling.
Därför stärker vi nu ledarskapet genom ett delat ansvar. Som biträdande verksamhetschef har du en strategiskt viktig roll där du bidrar till ett närvarande, aktivt och samarbetsinriktat ledarskap. Genom att kombinera erfarenhet, kompetens och ett tydligt ansvar kan den biträdande verksamhetschefen bidra till att utveckla verksamheten i linje med förvaltningens mål och värdegrund.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg genom ett nära och strategiskt ledarskap?
Du erbjuds en tjänst där du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheterna långsiktigt.
Vi söker nu fyra biträdande verksamhetschefer inom verksamheterna stöd och omsorg, äldreboende, hälso- och sjukvård samt hemtjänst som tillsammans med verksamhetschef vill driva och utveckla verksamheterna med kvalitet, tydlighet och engagemang.
Så här bidrar du i rollen som biträdande verksamhetschef
Som biträdande verksamhetschef arbetar du i nära samarbete med verksamhetschef som även är din närmaste chef. Den grund som det delade ledarskapet utgår ifrån är en anda av prestigelöshet, förtroende cheferna emellan, samt gemensamma värderingar och gemensam syn på verksamhetens syfte och hur medarbetarna bäst bör ledas. Du ingår i verksamhetsområdets strategiska ledningsgrupp där du bidrar till helheten. Rollen innebär inte personalansvar för enhetschefer, personalansvaret kvarstår hos verksamhetschef.
Den biträdande verksamhetschefens uppdrag är;
Strategiskt arbete i nära samarbete med verksamhetschef för att utveckla och implementera verksamhetens mål och planer.
Att ingå i verksamhetsområdets strategiska ledningsgrupp och att aktivt delta i ledningsarbetet
Att se helheten och att utveckla idéer tillsammans med verksamhetschefen och övriga medlemmar i ledningsgruppen
Att i det delade ledarskapet erbjuda varandra stöd samt ge och ta emot feedback
Att deltaga i operativa forum som identifierats i samråd med verksamhetschef
Att ersätta verksamhetschef vid frånvaro (undantaget är representation i Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp)
Att bidra till utveckling av nya arbetssätt där individen finns i fokus
Att utveckla idéer tillsammans med verksamhetschef och att erbjuda stöd mellan varandra
Att driva och följa upp utvecklingsarbete tillsammans med övriga chefer och medarbetare och bidra till en processorienterad verksamhet
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
För verksamhetsområdet adekvat högskoleutbildning motsvarande exempelvis socionom, beteendevetare eller sjuksköterska.
Genomförd ledarskapsutbildning
Flerårig aktuell arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet
Flerårig aktuell chefserfarenhet inom verksamhetsområdet
Kunskaper i ekonomi, arbetsmiljö och lagstiftning
B- körkort
Goda svenskakunskaper i både tal och skrift
God datavana och kunskaper i Office-paketet
Vi ser det som meriterande med:
Erfarenhet av att leda genom andra chefer
Vi söker dig som har en stark samarbetsförmåga och som bygger förtroendefulla relationer genom ett lyhört och respektfullt förhållningssätt. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att mål, förväntningar och budskap är väl förankrade i organisationen. Rollen kräver personlig mognad - du är trygg i dig själv och agerar professionellt även i komplexa eller pressade situationer. Vidare är du målfokuserad och drivs av att utveckla verksamheten och nå uppsatta resultat. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar effektivt samt skapar ordning i komplexa sammanhang. Samtidigt är du flexibel och har förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar, där du ser möjligheter snarare än hinder.
I den här rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt ledningsteam!
Om rekryteringsprocessen
Vi är tacksamma om du i din ansökan anger vilket verksamhetsområde du främst är intresserad av.
Stöd och omsorg, äldreboende, hälso- och sjukvård eller hemtjänst?
Du kan ha möjlighet att få ett flyttbidrag på 30 000 kr om du i samband med anställningen flyttar till Västernorrlands län.
Mer information om villkor för flyttbidrag hittar du på vår webb-sida under lediga jobb och kommunen som arbetsgivare, https://sundsvall.se.
Ytterligare fackliga representanter
Ulf Larsson Vårdförbundet
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen:
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/125".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen
Jolanta Sörebäck verksamhetschef äldreboende 070-5344492
9806243