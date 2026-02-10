Biträdande verksamhetschef-med inriktning mot familjehemsvård
2026-02-10
Känner du stort engagemang för att göra det bästa för barnen och i synnerhet placerade barn - vill du vara en del av vår resa tillsammans?
Vi söker nu en ny roll som biträdande verksamhetschef, med strategiskt fokus och ett varmt engagemang och som vill stärka och stötta oss medarbetare som arbetar med familjehemsvård.
Som medarbetare upplever vi att vi har en stark värdegrund och ett tydligt barnfokus samtidigt som vi är på en gemensam utvecklingsresa där vi vill forma om vår verksamhet.
Som ett led i detta letar vi efter dig som vill hjälpa oss att leda, driva, utveckla och förbättra både kvalitet och barnens rättigheter genom att ge oss medarbetare de bästa förutsättningarna. Vi vill skapa strukturerade arbetssätt, ansvar och samarbete där vi behöver agera samordnat och tillsammans. Vill du hjälpa oss genom att ge en bra introduktion och att vi tillsammans utvecklar vårt arbete utifrån den kvalitet som krävs och skapa goda förutsättningar för lärande, utveckling och förbättring. Vi är intresserade av att få din feedback, återkoppling och att vi tillsammans reflekterar så att vi tillsammans känner att vi vill, kan och vågar - bli ännu lite bättre.
Uppdragets huvudfokus
Du bidrar till att utveckla en organisation med fokus på de vi finns till för
Som biträdande verksamhetschef är du verksamhetschefens förlängda arm och samarbetar nära enhetschefen för att leda och driva strategiska uppdrag men också att leda och samordna en del i det operativa förbättringsarbetet. Ditt uppdrag är att säkerställa att verksamheten bygger på kunskap, är rättssäker, individanpassad, effektiv och jämlik - och att arbetet följer lagar, föreskrifter och fastställda planer.
Rätt sak, görs vid rätt tillfälle på rätt sätt
Du ansvarar för att säkerställa att verksamheten har tydliga och välfungerande processer, rutiner och övergångar som stödjer ett enhetligt arbetssätt. samt att de följer de föreskrifter och lagar som styr arbetet.
Du säkerställer att vi har rätt kompetens i verksamheten
Du bidrar till att medarbetarna får en god introduktion, tydligt uppdrag och förståelse för den kvalitet som förväntas.
Du agerar som en möjliggörare och bidrar till ett helhetstänk för kommunkoncernen i stort
Du förväntas delta och ta ansvar för din del i helheten och för att verksamheten har de strukturer som krävs för att vara en lärande organisation. Du driver det samarbete som behövs för att lösa uppgiften. Vid behov är du verksamhetschefens och enhetschefens ställföreträdare. Du har god förståelse för din del i det systematiska kvalitetsarbetet vilket innebär ett nära samarbete med övriga strategiska funktioner.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har en socionomexamen.
Har minst några års erfarenhet av utredningsarbete med handläggning och dokumentation inom socialtjänst för barn och unga, samt meriterande om du har erfarenhet av familjehemsvård inom socialtjänstens uppdrag (IFO verksamhet)
Meriterande om du har någon form av erfarenhet av ledarskap (chef, utvecklingsledare, processledning, kvalitetsutvecklare/SAS).
Meriterande om du är utbildad barnrättsstrateg.
Har god förståelse och erfarenhet inom systematiskt kvalitetsarbete och styrning i offentlig verksamhet och kan omsätta det i det praktiska och pedagogiska arbetet.
Är analytisk, strukturerad och trygg i att arbeta långsiktigt och strategiskt.
Trivs i rollen som möjliggörare, kan samarbeta brett och skapar förutsättningar för andra att lyckas.
Kommunicerar tydligt och har förmågan att inspirera, leda och skapa samsyn samtidigt som du skapar relationer.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så fort det är möjligt eller enligt överenskommelse.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt?
Välkommen med din ansökan!
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Intervjuer är inplanerade till vecka 10, urval sker löpande.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.Om företaget
Vi på Socialförvaltningen jobbar för att främja människors sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialförvaltningen arbetar med barn- och ungdomsfrågor, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning, familjefrid och missbruksproblematik. Här på socialförvaltningen tror vi på medarbetare som under frihet tar ansvar och levererar den kvalitet som våra invånare förtjänar och förväntar sig.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
