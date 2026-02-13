Biträdande verksamhetschef till verksamhetsområde medicin
2026-02-13
Verksamhetsområde medicin
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde medicin består av öppenvård, akut och planerad slutenvård med fokus på följande processer: hjärtsvikt, stroke, diabetes och infektioner samt övriga internmedicinska patienter. Därutöver bedrivs öppenvård inom mag-/tarm- och leversjukdomar. Till VO medicin ingår en hudmottagning som drivs i samarbete med Akademiska sjukhuset. Verksamheten är organiserad i två medicinavdelningar, medicinmottagning, rehabiliteringsenhet, lasarettsansluten hemsjukvård och intermediärvård. Lasarettet har en akutmottagning som är öppen dygnet runt med cirka 27 000 besök per år.
Ditt uppdrag
Som biträdande verksamhetschef på VO medicin är du direkt underställd verksamhetschefen. I denna chefstjänst fungerar du som ett övergripande stöd och avlastning till verksamhetschef. Vid verksamhetschefens frånvaro ansvarar du för verksamheten.
I din roll som biträdande verksamhetschef har du eget ansvar för specifika arbetsuppgifter. Arbetet har sin tyngdpunkt på strategisk ledning, organisationsutveckling och kompetensutvecklingsfrågor.
Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, sektionschef och sex avdelningschefer för enheterna inom VO medicin. Ledningsgruppens arbete kräver god delaktig för att säkerställa hög medicinsk kvalitet genom fokus på bland annat patientsäkerhet och god arbetsmiljö.
På uppdrag för VO medicin och lasarettets slutenvård ska du som biträdande verksamhetschef samverka med samarbetspartners inom lasarettet, regionen, externa aktörer och berörda kommuner inom länet för övergripande verksamhetsperspektiv.
En viktig del som biträdande verksamhetschef är att finnas tillgänglig för att leda och stötta VO medicins avdelningschefer och medarbetare.

Kvalifikationer
Vi söker dig med tidigare chefsvana, med utbildning inom hälso- och sjukvård och som vill driva ett professionellt, tydligt och närvarande ledarskap. Du är förtroendeingivande och vill stötta och bidra till dina medarbetares utveckling. Du arbetar för goda och långvariga relationer och har en god kommunikativ förmåga. Det är viktigt att du har förmågan att engagera, skapa delaktighet och ett positivt klimat. Du har förmågan att leda och utveckla andra chefer.
Din kompetens
För att trivas i rollen är det viktigt att du tycker om att arbeta självständigt samtidigt som du har en utpräglad lagkänsla. Du har tidigare erfarenhet av chefsuppdrag och verksamhetsutveckling. Det är en fördel om du är van vid att leda förändringsarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
I enlighet med vår chefspolicy erbjuder vi ett tidsbegränsat chefsförordnande med en tillsvidaretjänst inom din profession i grunden. Möjlighet till vidareutbildning inom ledarskap finns. Lön och tillträde efter överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta:
TF Verksamhetschef Liz Gref, 0171-418037
Fackliga organisationer nås via växeln, 0171-41 80 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
