Biträdande verksamhetschef till Norlandia Äldreomsorg, Linköping
2025-09-03
Vill du få chansen att växa in i chefsrollen tillsammans med en erfaren kollega? Vi söker nu en biträdande verksamhetschef som får möjlighet att utveckla sitt ledarskap och samtidigt bidra till framtidens äldreomsorg! Låter detta intressant? I så fall är vi nyfikna på att höra mer om dig! Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Vi söker nu efter en biträdande verksamhetschef till Stiglötsgatan och Gåsens vårdboende som drivs på uppdrag av Linköpings kommun. Stiglötsgatan och Gåsen har 45 respektive 19 platser, med inriktning både mot demensvård och somatisk omsorg. Verksamheterna ligger i centrala Skäggetorp och de ligger med endast ett par minuters gångavstånd från varandra. Besök gärna vår hemsida och läs mer om verksamheten!
Under ledning av verksamhetschefen och dig, som biträdande verksamhetschef, finns här ett härligt gäng av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och teamledare som tillsammans arbetar för att våra boende får en kvalitativ och god vård- och omsorg.
Rollen som biträdande verksamhetschef:
Som biträdande verksamhetschef kommer du att driva, leda och utveckla Stiglötsgatan och Gåsens vårdboende tillsammans med verksamhetschefen. Du kommer primärt utgå ifrån Gåsens vårdboende men din roll kommer utformas mer specifikt tillsammans med verksamhetschef, utifrån din kompetens och verksamheternas behov. Du kommer vara delaktig i verksamheternas medarbetare, kvalitet, kund och ekonomi samt upprätthålla en god och nära samverkan med våra uppdragsgivare samt lokala aktörer. Du följer aktuella lagstiftningar, ser till att vård- och omsorgstjänster genomförs i enlighet med företagets värderingar och förväntningar. Du rapporterar direkt till verksamhetschef.
Vi arbetar i team, integrerat och nära de boende och deras närstående. Du arbetar med ett strategiskt tänk i ett omväxlande tempo och du har förmåga att skapa en god och samverkande anda i medarbetargruppen.
Rollen som biträdande verksamhetschef är ett naturligt första steg in i Norlandias ledarorganisation med målet att utveckla ett successivt ledningsansvar för att på sikt utvecklas och axla rollen som verksamhetschef för någon av våra verksamheter.
Vi erbjuder dig:
I rollen som biträdande verksamhetschef erbjuds du ett spännande och utmanande uppdrag, där du får möjlighet att utveckla ditt ledarskap med målet att på sikt växa in i rollen som verksamhetschef. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team med högt i tak som förutom tätt samarbete även har väldigt roligt ihop! För att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag får du en gedigen och individuellt anpassad introduktion, kontinuerlig stöttning av erfaren verksamhetschef/mentor/regional verksamhetschef, löpande utbildning, ledardagar och kompetensutveckling.
På central nivå finns tillgång till stödfunktioner med spetskompetens och gedigen erfarenhet inom områdena kvalitet, ekonomi, HR, marknad och IT. Självklart har vi även friskvårdsbidrag och kollektivavtal.
Vem vi söker?
Vi söker dig som har ett stort engagemang och intresse för äldreomsorgen och trivs i en prestationsinriktad organisation med höga mål. Du har ett coachande förhållningssätt med förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Du är en duktig kommunikatör och bidrar till ett gott arbetsklimat för medarbetare, boende, närstående och kollegor. För dig är det en självklarhet att arbeta på ett strukturerat sätt och du förstår vikten av att kunna prioritera dina uppgifter samt ha ett affärsmässigt tänk.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper så som självständig, lösningsorienterad, flexibel, ambitiös och drivande. Du tror precis som vi på ett nära ledarskap samt har ett brinnande intresse för en kvalitativ äldreomsorg.
Utbildning, erfarenhet och övriga kvalifikationer:
Relevant akademisk utbildning, t.ex. sjuksköterska, socionom, social omsorg eller motsvarande.
Du bör ha tidigare erfarenhet av äldreomsorg.
Någon form av ledarskapserfarenhet är starkt meriterande.
Kunskap om lagar och författningar inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvård.
God systemvana.
Mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
B-körkort.
Om Norlandia:
Norlandia erbjuder individanpassade och kvalitativa tjänster inom äldreomsorg och förskolor. Vi erbjuder spännande arbetsplatser från Boden i norr till Skåne i söder. I dagsläget driver vi ett 50-tal vård- och omsorgsboenden över hela landet. Vår mångåriga erfarenhet av pedagogik och lärande, hotellservice och restaurangverksamhet, vård och omsorg är en unik plattform i vårt dagliga arbete med att skapa dagens och framtidens tjänster. Vårt ledord gott liv - varje dag innebär att våra medarbetare arbetar nyfiket, engagerat och uppmuntrande där den boendes individuella behov och önskemål ständigt är i fokus.
Norlandia ingår i Norlandia Health & Care Group AS, en norsk koncern med säte i Oslo. Koncernen är privatägd med en gemensam ägarfilosofi om ett långsiktigt ägarskap och ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer för ökad kvalitet i våra erbjudna tjänster. Norlandias svenska huvudkontor är placerat i Stockholm.
Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. * Omfattning: Heltid. * Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, vänta därför inte med din ansökan. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 30 september 2025.
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Lena Andersson, Regionchef Norlandia region Öst E-postadress: lena.andersson@norlandia.com
Vid frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: Robert Szasz, regional verksamhetschef Norlandia region Öst E-postadress: robert.szasz@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
