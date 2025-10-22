Biträdande verksamhetschef till Natt- och larmpatrullen, Danderyds kommun
2025-10-22
Natt- och larmpatrullen är en viktig del av kommunens omsorgsverksamhet och drivs i kommunal regi. Verksamheten ansvarar för att hantera trygghetslarm från ordinärt boende dygnet runt samt utföra hemtjänstinsatser nattetid. Vi utgår från Stocksundsgårdens vård- och omsorgsboende, beläget i ett idylliskt villaområde med goda kommunikationer och tillgång till parkering.
Nu söker vi dig som vill vara med och leda, utveckla och skapa trygghet - tillsammans med verksamhetschef och ett engagerat team. Välkommen in i vår gemenskap!
Som biträdande verksamhetschef driver du samt utvecklar verksamheten i samråd med verksamhetschef, i enlighet med uppsatta mål inom given ekonomisk ram. Stödfunktioner finns bland annat inom ekonomi, kommunikation, IT och HR.
I arbetet ingår att hantera personalfrågor som kompetensförsörjning och arbetsmiljö, samt medverka i arbetet med verksamhetens budgetarbete och resultatuppföljning. I samråd med verksamhetschef säkerställer du verksamhetens systematiska kvalitetsarbete genom regelbunden uppföljning av verksamhetens arbetsprocesser. Du medverkar i verksamhetens lokala ledningsgrupp bestående av verksamhetschef och andra nyckelpersoner.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som biträdande verksamhetschef behöver du ha en mycket god samarbetsförmåga, vilket innebär att du samverkar med både medarbetare, kollegor och andra aktörer i din omgivning. Genom ditt samarbete skapar du en helhetssyn och ser till det gemensamma målet. Du har ett strategiskt och resultatorienterat förhållningssätt samt har en mycket god förmåga att motivera och engagera dina medarbetare. Du arbetar strukturerat och kan initiera och driva utveckling och processer både på kort och lång sikt, samt planera och organisera verksamheten utifrån kommunens mål.
Som chef arbetar du nära verksamheten och är trygg i din roll. Du agerar som en förebild och skapar delaktighet genom ett engagerat ledarskap. Du är lyhörd och prestigelös i ditt förhållningssätt.
Vi söker dig som har:
* Utbildning inom vård och omsorg eller annan relevant utbildning.
* Ledarerfarenhet inom vård och omsorg.
* Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete.
* Kunskap och erfarenhet inom välfärdsteknik.
* God förståelse för arbetsrätt.
* Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
* God digital kompetens och IT-vana.
Det är meriterande om du har:
* Högskoleutbildning inom vård- och omsorgsområdet.
* Erfarenhet av verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.
* Utbildning inom socialrätt.
* Erfarenhet från hemtjänst eller äldreomsorg.
* Dokumenterad ledarskapsutbildning.
* Erfarenhet från politiskt styrd organisation.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (HVB-hem) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar den digitala brevlådan. Inför nyanställning utför Danderyds kommun bakgrundskontroll. Mer information om den processen lämnas när det blir aktuellt.
