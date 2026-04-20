Biträdande verksamhetschef till Nacka seniorcenter Ektorp
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Nacka seniorcenter, Ektorp / Sjukvårdschefsjobb / Nacka
2026-04-20
Är du en närvarande chef som skapar struktur på jobbet och ser till att beslut, överenskommelser och arbetssätt omsätts i praktiken?
Då kan rollen som biträdande verksamhetschef på Nacka seniorcenter Ektorp vara något för dig. Här arbetar du operativt, nära verksamheten och bidrar till kvalitet, engagemang och tydlighet.
Ditt uppdrag
Nacka seniorcenter är en del av Nacka kommuns äldreomsorg och erbjuder särskilt boende för äldre.
Som biträdande verksamhetschef arbetar du nära verksamhetschef och övriga biträdande chefer. Tillsammans leder ni ett större boende med 118 kunder och flera enheter. Du ingår i den lokala ledningsgruppen tillsammans med olika yrkeskategorier och bidrar till verksamhetens utveckling och resultat.
Du får stöd från verksamhetschef, kollegor och stödfunktioner inom HR, kvalitet och bemanning, samt tillgång till ett etablerat chefsnätverk inom Nacka seniorcenter.
I rollen har du personalansvar för en större medarbetargrupp samt ansvar för att skapa struktur, riktning och uppföljning i verksamheten. Genom ditt ledarskap arbetar du aktivt för att skapa engagemang, delaktighet och stolthet i arbetsgruppen, där ni tillsammans tar ansvar för uppdraget och sätter kundernas behov i fokus.
Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas där fokus ligger på att stärka arbetssätt, samarbete och kvalitet i alla delar. I uppdraget behöver du kunna driva utveckling parallellt med den dagliga driften och vara trygg i att prioritera och fatta beslut.
I rollen arbetar du bland annat med att:
Arbetsleda och följa upp medarbetare i det dagliga arbetet
Säkerställa en god arbetsmiljö samt hantera personalfrågor
Skapa struktur i planering, arbetssätt och uppföljning
Driva kvalitetsarbete, inklusive avvikelsehantering, riskanalyser och egenkontroller
Arbeta med resursplanering och ekonomisk uppföljning
Ha en nära dialog med kunder och närstående
Leda möten och verksamhetsdialoger
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du har:
Relevant högskoleutbildning
Flerårig erfarenhet av arbete inom särskilt boende för äldre
Dokumenterad chef- och ledarskapserfarenhet
Goda kunskaper i SoL och HSL
Erfarenhet av att arbeta med kvalitet, avvikelsehantering, riskanalys och uppföljning
Erfarenhet av arbetsmiljöansvar
God systemvana och digital kompetens
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Erfarenhet av att leda i förändring
Är det här du?
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och närvarande ledare. Du trivs i ett uppdrag nära verksamheten där du växlar mellan strategiskt perspektiv och operativt genomförande. Du har förmågan att driva arbetet framåt även när förutsättningarna förändras. Uppdraget kräver att du är både handlingskraftig och uthållig.
I ditt ledarskap är du rak och kommunikativ. Du vågar fatta beslut och hantera svåra samtal när det behövs, samtidigt som du har en god förmåga att bygga relationer, skapa förtroende och få människor att vilja arbeta tillsammans.
För att trivas i rollen behöver du uppskatta förändring och utveckling. Du ser möjligheter och motiveras av att vara med och bygga upp, förbättra och driva verksamheten framåt.
Vi erbjuder
Det här är en roll för dig som vill använda hela ditt ledarskap och motiveras av att bygga struktur, skapa engagemang och driva utveckling.
Uppdraget som biträdande verksamhetschef ger dig ett utvecklande och meningsfullt arbete där du får vara med och påverka verksamhetens riktning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% där provanställning kan komma att tillämpas. Arbetet är förlagt dagtid på vardagar och utförs på plats vid Nacka seniorcenter Ektorp.
Vi erbjuder dig en arbetsmiljö som bygger på ömsesidig tillit med tydliga uppdrag, mål och förväntningar. Vi satsar också på friska medarbetare och erbjuder ett välutrustat gym i Nacka stadshus och egen hälsocoach. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Utdrag från belastningsregistret
Utdrag ur Polisens belastningsregister för "Arbete till en ledande befattning inom kommuner" krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Begär gärna utdraget i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Rekryteringsprocessen består av urval, tester, kompetensbaserade intervjuer, arbetsprov, referenstagning samt uppvisande av belastningsregister och kontroll av handlingar. Urval kan komma att ske löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Sista ansökningsdag är 10 maj.
Välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17
)
131 40 NACKA
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Nacka seniorcenter, Ektorp
Vision Zubeyde Arslanerkekoglu
