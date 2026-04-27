Biträdande verksamhetschef till Nacka kommuns grupp- och servicebostäder
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Omsorg och assistans / Sjukvårdschefsjobb / Nacka Visa alla sjukvårdschefsjobb i Nacka
2026-04-27
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Omsorg och assistans i Nacka
Nu söker vi dig som vill ta dig an rollen som biträdande verksamhetschef för Nacka kommuns grupp- och servicebostäder inom LSS. Vill du följa med på vår utvecklingsresa att erbjuda Sveriges bästa grupp- och servicebostäder? Har du dessutom ett hållbart tänk där kund och kvalitet alltid ligger i fokus?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Uppdraget innebär fullt verksamhets-, personal- och budgetansvar för två till tre av Nacka kommuns grupp- och servicebostäder. Tjänsten är en del av en verksamhetsutökning och innebär ansvar för redan etablerade enheter inom kommunens befintliga verksamhet, vilka verksamheter du kommer ta över ansvaret för kommer ske i dialog med verksamhetschef. Varje enskild verksamhet har cirka 10-15 medarbetare som du förväntas vara en närvarande och tillgänglig chef för. Som stöd finns en samordnare som bland annat arbetar med administrativa uppgifter såsom personalplanering och bemanning. Som biträdande verksamhetschef ligger ditt fokus alltid på arbetsmiljö, kund och kvalitet. Du leder arbetet framåt mot våra mål och bidrar genom ditt ledarskap till att utveckla medarbetarnas förståelse för uppdraget enligt LSS och målet att varje kund ska ha ett liv på egna villkor.
Du har ett salutogent arbetssätt och trivs i en operativ och närvarande chefsroll som förutsätter att du är väl insatt i vad som pågår i de verksamheter som du kommer att ansvara för. Du kommer att samverka med anhöriga och ställföreträdare samt med myndigheter och andra samarbetspartners, exempelvis inom hälso- och sjukvården. Vidare ingår du i en ledningsgrupp, tillsammans med verksamhetschef och för tillfället 6 chefskollegor, där samarbete och stöttning är en självklar del för att vi tillsammans ska uppnå goda resultat och en god arbetsmiljö.
Är det här du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med målgruppen inom LSS och har relevant högskoleutbildning, tillräcklig utifrån kraven på en föreståndare enligt Socialstyrelsens föreskrifter. I rollen förväntas du vara strukturerad, ha väl utvecklad samarbetsförmåga samt en bra förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Där du är lyhörd, inkluderande och ödmjuk i ditt förhållningssätt. Att förstå och möta kundens behov med god planeringeringsförmåga ser vi som viktiga egenskaper för tjänsten.
Utöver ovan drivs du av verksamhetsutveckling och har ett hållbart tänk. Då du kommer att arbeta i en föränderlig miljö där förutsättningarna kan ändras behöver du vara flexibel - både i ditt arbete och förhållningssätt. Det är också viktigt att du har en utvecklad omdömesförmåga och att du vågar fatta egna beslut. Vidare ser vi att du har du erfarenhet av ledarskap och personalansvar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du har:
Erfarenhet av arbete med målgruppen inom LSS
Relevant högskoleutbildning, tillräcklig utifrån kraven på en föreståndare enligt Socialstyrelsens föreskrifter exempelvis socionom eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap och personalansvar
God dator- och systemvana
Goda kunskaper i det svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet av budgetansvar
Erfarenhet av arbete i en stor organisation
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga. Hos omsorg och assistansverksamheten erbjuds du ett utmanande och stimulerande arbete i en verksamhet där vi värdesätter medarbetarnas engagemang och kompetens.
Som chef inom Välfärd samhällsservice, Nacka kommun har du tillgång till kompetent expertstöd i form av rekryterings- och bemanningshjälp, HR och stöd i kvalitets och ekonomifrågor. Du har förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att semesterväxla. Läs mer om förmåner här.Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Omsorg- och assistansverksamheten är Nacka kommuns utförare av LSS-insatser med LSS-boenden, daglig verksamhet, korttidsboende, personlig assistans och LSS-hälsan. Vi har vuxit till antalet verksamheter och befinner oss i en spännande utvecklingsfas. Vi arbetar hållbart med organisationsutveckling så att våra arbetsprocesser bidrar till såväl god arbetsmiljö som kundkvalitet. Genom vårt breda utbud kan vi erbjuda en helhetssyn utifrån kundens behov och samverka mellan våra olika insatser, för att hitta den lösning som passar kunden bäst. Läs gärna mer om vår verksamhet här.
Utdrag från belastningsregister
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. Använd utdraget arbete till en ledande befattning inom kommun. Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Martin von Schoultz, verksamhetschef på martin.vonschoultz@nacka.se
eller 070-431 86 19.
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Ebba Sjöqvist, rekryteringspecialist på ebba.sjoqvist@nacka.se
eller 070-431 96 58.
I rekryteringen har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi endast ifrån ditt CV och ett antal frågor som du får besvara i samband med din ansökan.
Rekryteringsprocessen består av tester, intervjuer och referenstagning. Sista ansökningsdag är 2026-05-18.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om anställningen
Tillsvidareanställning
Heltid
Förtroendetid dagtid. Helg och kvällsarbete kan förekomma
Tillträde enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Omsorg och assistans Jobbnummer
9876249