Biträdande verksamhetschef till Active Omsorg, en del av Viljan!
2026-02-03
Active Omsorg, en del av Viljan
Active omsorg bedriver HVB verksamheter med individanpassad behandling för ungdomar. Vårt koncept skiljer sig från traditionella HVB-hem då våra ungdomar bor i en egen fullt utrustad lägenhet med personal nära till hands dygnet runt.
Hos oss får du som medarbetare en arbetsplats präglad av engagemang, kompetens och viljan att vara med på en ung människas nästa positiva steg i livet.
Vi är en del av Viljan, det bredaste utbudet av specialiserad omsorg, med bästa effekt för individ och samhälle. Ni söker vi dig som vill ta dig an en spännande roll som biträdande verksamhetschef för ett föräldravikariat. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag i en verksamhet som arbetar med engagemang, struktur och hjärta.
Active Omsorg Rundelsgatan A och B, C
Active omsorgs verksamheter på Rundelsgatan är båda HVB belägna i Linköping. Vi tar emot barn och unga mellan 14-21 år i behov av individuell behandling i vårt lägenhetskoncept. Vi arbetar aktivt och målinriktat för att skapa en trygg, tillitsfull samt lärande- och meningsfull tillvaro.
Om rollen
Som biträdande verksamhetschef är du en nyckelperson i verksamheten och arbetar både i nära samarbete med verksamhetschefen och självständigt i det dagliga arbetet på verksamheten. På uppdrag av verksamhetschefen ansvarar du för att leda och driva det operativa arbetet på boendet. Du har ett självständigt ansvar för den dagliga driften, planeringen av verksamheten och att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att leverera en trygg och kvalitativ vård- och omsorg.
Du har ett delegerat ansvar för personal, ekonomi och kvalitet. Du följer upp verksamhetens mål och bidrar i det systematiska kvalitetsarbetet.
Du rapporterar direkt till verksamhetschef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för den dagliga operativa verksamheten, personal och schemaläggning
Bedriva systematiskt kvalitets- och verksamhetsutveckling
Säkerställa att avtal, uppdrag och regelverk efterföljs
Ansvara för inskrivningsbeslut för klienterna och bedriva ett gott samarbete med kund, beställare och anhöriga
Ekonomi och budget kopplat till verksamheten
Säkerställa beläggning utifrån budget och uppsatta mål
Samarbeta med säljfunktionen och övriga stödfunktioner
Vem är det vi söker
Du har en stark drivkraft för och erfarenhet av arbete med HVB för unga. Nu ser du möjligheten att ta ett nästa steg i din utveckling genom en arbetsledande roll. Kanske är detta din väg mot att i framtiden själv axla rollen som verksamhetschef och stå på tillståndet för en HVB-verksamhet.
Active omsorg befinner sig i en utvecklingsfas och vi ser därför att du är snabblärd, kommunikativ och våga ta ett stort ansvar. Vidare har du ett lösningsfokuserat förhållningssätt, med förmåga att jobba proaktivt och mot uppsatta mål. I ditt dagliga arbete skapar du ett gott samarbete med medarbetare, anhöriga och externa kontakter. Publiceringsdatum2026-02-03KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning enligt krav från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Tidigare ledarerfarenhet
Tidigare erfarenhet av arbete inom HVB-vård för barn och ungdomar/ och eller socialtjänst.
B-körkort
Vi ser det även som meriterande om du har:
Utbildningar inom metodik för socialt arbete, ex. lågaffektivt bemötande och MI
Erfarenhet gällande bemaningsarbete
Socialrätt
Arbetat i en större organisation och/eller företag i stark tillväxt
Sammanfattning
Roll: Biträdande verksamhetschef
Anställningsform: Vikariat
Tjänstgöringsgrad: heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse, men gärna 1/6 2026
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag är 9/3 2026 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Viljan/Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan! Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Mika Fischer, Verksamhetschef. mika.fischer@viljan.se
, 070-3055133 eller Olivia Ring, Biträdande verksamhetschef. olivia.ring@viljan.se
