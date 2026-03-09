Biträdande verksamhetschef, Norrlands akademiska tandvård, Umeå
2026-03-09
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Norrlands akademiska tandvård är en ny basenhet där specialisttandvård, klinisk utbildning och forskning samlas i en gemensam struktur. Verksamheten bedrivs i nära samarbete mellan Folktandvården i Region Västerbotten och Institutionen för odontologi vid Umeå universitet.
Som basenhet präglas Norrlands akademiska tandvård av tydliga uppdrag, långsiktig kompetensförsörjning och ett aktivt arbete med digitala och verksamhetsintegrerade arbetssätt där vård, utbildning och utvecklingsarbete är tätt sammanlänkade i den dagliga verksamheten med gemensam planering, ansvar och uppföljning. Här får du möjlighet att tillsammans med verksamhetschef leda och utveckla en multiprofessionell verksamhet i en akademisk miljö.
Som chef i Region Västerbotten har du ett viktigt uppdrag både för medarbetare och invånare i länet. För att stärka dig i ditt ledarskap erbjuds du stöd och vägledning i linje med vår evidensbaserade ledarskapsfilosofi. Det kan handla om allt från tydliga ramar och smarta verktyg till utveckling på grupp- och individnivå. Med goda förutsättningar för ditt ledarskap kan du motivera, utveckla och skapa trygghet för andra.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som biträdande verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.
Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.
Som biträdande verksamhetschef har du en central roll i att leda och utveckla verksamheten och bygga upp Norrlands akademiska tandvård som en sammanhållen akademisk basenhet. Du har ett operativt och strategiskt ansvar för att skapa fungerande verksamhetsintegrerade arbetssätt där vård, utbildning och utveckling planeras och genomförs tillsammans. Uppdraget innebär att tillsammans med verksamhetschef omsätta övergripande mål till fungerande strukturer och arbetssätt med fokus på kvalitet, samverkan och långsiktig kompetensförsörjning.
Rollen innebär också att representera verksamheten i olika akademiska och externa sammanhang, med särskild betoning på samverkan kring utbildning, forskning och innovation.Kvalifikationer
Du ska ha relevant högskoleutbildning, ha dokumenterad erfarenhet av chefs- och ledarskapsuppdrag samt verksamhetsutveckling. Utbildning inom ledarskap och arbetsmiljö samt erfarenhet från akademisk miljö anses meriterande liksom utbildning inom tandvård.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda verksamhet där klinik och akademisk utveckling kombineras, med fokus på vårdkvalitet, forskning och utbildning. Tidigare arbete inom tandvård och erfarenhet av att leda via andra chefer är starkt meriterande, likväl ifall du är disputerad.
Vi söker dig som har förmågan att driva verksamheten framåt, genom att ta initiativ och identifiera nya möjligheter. Du behöver ha en god samarbetsförmåga. Din framtidsvision gör att du ser potentialen i verksamheten och kan omsätta strategiska planer till konkret utveckling, samtidigt som du motiverar och inspirerar andra att sträva mot gemensamma mål. Har du erfarenhet av att leda förändrings och utvecklingsarbete är det meriterande.
Öppenhet är en självklar del av ditt ledarskap, du är transparent i dina beslut, delar med dig av dina tankar och uppmuntrar till dialog och delaktighet. Du har mycket goda kunskaper i svenska och kommunicerar på ett medvetet sätt.
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.
