Biträdande verksamhetschef med specialistkompetens inom Urologi
Region Jönköpings län / Läkarjobb / Jönköping Visa alla läkarjobb i Jönköping
2025-09-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Urologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Vi är en modern klinik inom svensk urologi - en arbetsplats där utveckling, engagemang och hög specialistkompetens står i fokus. Nyfiken på hur det är att kombinera ledarskap och kliniskt arbete i en framåtriktad verksamhet? Sök till oss och upplev det själv!
Rollen som biträdande verksamhetschef
Nu söker vi dig som är specialistläkare inom urologi och som vill kombinera din kliniska kompetens med ett utvecklande ledarskapsuppdrag som biträdande verksamhetschef på Urologkliniken i Region Jönköpings län.
Som biträdande verksamhetschef blir du en viktig del i den fortsatta utvecklingen av vår länsövergripande verksamhet. Du arbetar nära verksamhetschefen, med ett gemensamt ansvar för planering, uppföljning och kvalitetsarbete, samt för att leda och stödja medarbetarna i deras dagliga arbete. Du har också fortsatt klinisk tjänstgöring och deltar aktivt i mottagnings-, operations- och avdelningsarbete.
Vi söker dig som ser ledarskap som en naturlig del av ditt uppdrag - och som vill bidra både strategiskt och operativt till att stärka vår verksamhet framåt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som specialistläkare i urologi med ett tidsbegränsat förordnande som biträdande verksamhetschef. Tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Urologkliniken i Region Jönköpings län har en länsövergripande struktur med verksamhet på tre sjukhus: Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset i Eksjö. B-körkort är därför ett krav.
Varje sjukhus har sin specialisering:
• Värnamo: endourologisk benign verksamhet
• Eksjö: prostatacancerutredning
• Jönköping: större operativ och uroonkologisk verksamhet, inklusive robotkirurgi
Detta ger en unik möjlighet till variation och fördjupning inom egna intresseområden, samtidigt som du bidrar till helheten i ett välfungerande team.
Vi arbetar processinriktat, personcentrerat och har korta vårdtider tack vare moderna arbetssätt och teknik. Kliniken har ett gott samarbete med närliggande specialiteter och ett stort fokus på kvalitetsutveckling.
Läs gärna mer om urologkliniken som arbetsplats: Urologkliniken som arbetsplats, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/urologkliniken-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2025-09-26Profil
Vi söker dig som:
• är legitimerad läkare med specialistkompetens inom urologi
• har intresse för ledarskap och utvecklingsfrågor
• har ett naturligt driv att stödja, organisera och bidra till en god arbetsmiljö
Erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag är meriterande, liksom bakjourskompetens. Särskilt välkommet är intresse för endourologi och prostatacancerdiagnostik.
Som person är du trygg, lyhörd och har en god förmåga att kommunicera och skapa förtroende. Du har ett strategiskt tänk, men tvekar inte att kavla upp ärmarna och bidra i det operativa. Du har helhetssyn och ser vikten av samarbete över professions- och verksamhetsgränser.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett stimulerande och meningsfullt uppdrag där du får möjlighet att påverka, leda och utveckla framtidens urologiska vård tillsammans med ett engagerat team. Du får både leda och själv arbeta kliniskt - en kombination som gör uppdraget både utvecklande och varierat.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Ingrid Erlandsson, 010-242 28 69, ingrid.erlandsson@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så lämna gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1112/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9528748