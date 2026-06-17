Biträdande verksamhetschef inom myndighet på socialförvaltningen
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2026-06-17
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Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningen i Helsingborg söker en biträdande verksamhetschef inom myndighetsområdet som vill arbeta för en socialtjänst som är tillgänglig, relationell och närvarande i den vardag där människor lever sina liv. En socialtjänst som bygger på tillit till människors egna resurser och som arbetar förebyggande, uppsökande och tillsammans med andra.
Hos oss får du möjlighet att kombinera strategiskt ledarskap med det som är kärnan i socialt arbete; att skapa förutsättningar för människor att leva självständiga och trygga liv.
Vi befinner oss mitt i omställningen till den nya socialtjänstlagen. Det handlar inte bara om nya arbetssätt utan om ett nytt sätt att tänka kring socialt arbete, ledarskap och välfärd. En viktig del i vår utvecklingsresa är vårt arbete med Signs of Safety. För oss handlar det inte bara om en metod utan om ett förhållningssätt som stärker delaktighet, tillit och samarbete med barn, familjer, vuxna och deras nätverk. Arbetssättet är en central del i omställningen till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Vi har höga ambitioner och söker nu en ledare som vill vara med och driva utvecklingen framåt.
Vi tror på kraften i att göra saker tillsammans och arbetar därför aktivt för att stärka samverkan mellan våra tre verksamhetsområden, Myndighet, Insats och service samt Boende. För att lyckas behöver vi tillvarata hela organisationens samlade kraft och kompetens och tillsammans använda våra resurser där de gör störst nytta.
Verksamhetsområde Myndighet ansvarar för vår mottagning, våra familjehem och de enheter som arbetar med utredning och uppföljning vilket innebär myndighetsutövning kopplad till både barn, unga och vuxna invånare. Uppdraget präglas av en stark utvecklingskraft och en tydlig ambition att ställa om socialtjänsten i linje med nya socialtjänstlagen. Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som biträdande verksamhetschef arbetar du nära verksamhetschefen och är en viktig del av ledningen för verksamhetsområdet. Du bidrar till att leda, utveckla, samordna och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet, rättssäkerhet, hållbar utveckling och goda resultat för invånarna.
Uppdraget omfattar både barn- och ungdomsområdet samt vuxenområdet. Du samverkar nära enhetschefer, stödfunktioner och andra verksamheter inom staden för att skapa helhet och sammanhang för de människor vi är till för. Rollen som biträdande verksamhetschef är under utveckling och kommer att formas utifrån verksamhetens behov.
I rollen ingår bland annat att:
leda och utveckla verksamheten tillsammans med verksamhetschef och enhetschefer
bidra till genomförandet av omställningen till nya socialtjänstlagen
säkerställa rättssäker myndighetsutövning och god kvalitet
följa upp verksamhet, ekonomi och resultat
driva och följa upp utvecklings- och förändringsarbete
skapa förutsättningar för ett hållbart och tillitsbaserat ledarskap
stärka samverkan såväl internt som med andra samhällsaktörer
bidra till en kultur som präglas av lärande, delaktighet och innovation
Vad vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma socialtjänsten i en stad som har höga ambitioner och stor utvecklingskraft. Vi tror att de bästa resultaten skapas när människor får växa, samarbeta och bidra med sina erfarenheter. Därför arbetar vi aktivt för ett ledarskap som bygger på tillit, lärande och gemensamt ansvar.
Om du vill vara med och utveckla en socialtjänst som är mer förebyggande, mer tillgänglig och mer närvarande i människors vardag vill vi gärna höra från dig. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för socialt arbete och som tror på människors förmåga till förändring. Du ser värdet av att kombinera rättssäkerhet och struktur med relationer, delaktighet och tillit.
Du är en trygg ledare som skapar riktning, engagemang och förutsättningar för andra att lyckas. Samtidigt har du mod att utmana invanda arbetssätt när det behövs för att utveckla verksamheten.
Du har förmåga att växla mellan strategiska perspektiv och verksamhetens vardag. Du ser helheter, bygger relationer och får människor att samlas kring gemensamma mål.
Krav
Socionomexamen
Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, med prioritering av barn- och ungdomsvård
Erfarenhet av chefs- eller kvalificerat ledaruppdrag
God kunskap om socialtjänstens lagstiftning och uppdrag
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
Erfarenhet av att leda chefer
Erfarenhet från större eller politiskt styrd organisation
Kunskap om Signs of Safety eller liknande nätverksorienterade arbetssätt
Erfarenhet av omställningsarbete kopplat till nya socialtjänstlagen
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Urval sker löpande under annonseringen. Intervjuer kommer att hållas på tisdagen under vecka 31.
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
AkademikerförbundetSSR (facklig organisation)
Daniel Ryderdal daniel.ryderdal@helsingborg.se Jobbnummer
9968329