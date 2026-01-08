Biträdande verksamhetschef alternativt läkarchef sökes till Kvinnokliniken
2026-01-08
Vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla kvinnokliniken på Hallands sjukhus, så att den blir ännu bättre för både patienter och medarbetare.
Att genom ett närvarande ledarskap ge förutsättningar för trivsel och utvecklingsmöjlighet i läkargruppen. Att stärka patientsäkerheten och utveckla verksamheten för framtidens behov. Är du den vi söker?
Om uppdraget
Som biträdande verksamhetschef/läkarchef blir du en del av klinikens ledningsgrupp och får en nyckelroll i att driva utveckling, stärka ledarskapet och bidra till framtidens gynekologiska och obstetriska vård. Du är placerad i Halmstad och ansvarar för cirka 26 läkare samt ersätter verksamhetschefen vid behov. Du har ett tätt samarbete med klinikens övriga chefer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
- Bemanning och schemaläggning i samarbete med övriga chefer
- Arbetsmiljöansvar för läkargruppen Utbildning och kompetensförsörjning
- Medarbetarsamtal och lönesamtal Rekrytering
- Daglig operativ styrning
- Patientsäkerhetsarbete
- Medicinska frågor samt vårdriktlinjer
Vi erbjuder dig en kombinerad tjänst, där du arbetar både som chef, ledare och kliniskt inom din grundprofession. Uppdraget som biträdande verksamhetschef är cirka 80 %, uppdraget som endast läkarchef är 50%. Omfattningen kan förändras över tid.
På kliniken finns en klinikassistent som är behjälplig med visst administrativt stöd kring läkarna.
Du anställs i en tillsvidareanställning vid din grundprofession med ett förordnande som chef i fyra år.
Om arbetsplatsen
Som anställd på Kvinnokliniken i Halland erbjuds du en lagom stor arbetsplats med fokus på patienten, men också på nytänkande, utveckling och god arbetsmiljö. Vi har en arbetsplats som man trivs på, med ett starkt teamarbete, där återkommande sociala evenemang bidrar till god gemenskap.
Kvinnokliniken är en länsövergripande klinik med verksamhet på sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Vi bedriver en bred verksamhet med patienter i alla åldrar - barn, ungdomar och kvinnor med både gynekologiska besvär och under deras graviditet, förlossning och tiden efter. Klinikens mål är att ge en tillgänglig och patientsäker vård som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Kvinnoklinikens cirka 360 medarbetare erbjuder tillsammans specialistvård med hög kvalitet. Publiceringsdatum2026-01-08Profil
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom gynekologi och obstetrik. Viktigt i rollen är att du har förmåga att etablera goda relationer och kan leda och skapa goda förutsättningar för dina medarbetare. Som person har du god kommunikationsförmåga och är strukturerad i ditt arbetssätt.
Du motiveras av att driva och utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt ledarskap och trivs med att leda en verksamhet i förändring. För uppdraget krävs systemkompetens, det vill säga förståelse för den egna rollen och hur helhetens delar fungerar tillsammans inom hälso- och sjukvården. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer med fackliga och arbetsgivarrepresentanter genomförs 12 och 13 februari.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som chef https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/chef.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus Halmstad Kontakt
Åsa Johansson, Verksamhetschef 070-2309352 Jobbnummer
9674645