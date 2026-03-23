Biträdande Vårdenhetschef Till Gava/avd 32, Danderyds Sjukhus
2026-03-23
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och utvecklas i en ledande roll? Avdelning 32/GAVA söker nu en biträdande vårdenhetschef som vill kombinera ledarskap med kliniskt arbete som sjuksköterska.
Hos oss blir du en del av ett välfungerande och trivsamt team där du får möjlighet till en spännande utmaning i karriären samtidigt som du gör skillnad för våra mest sköra patienter.
Vi är i en spännande utvecklingsfas till att bli en modern geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA) under våren - mer akutinriktad vård för att utreda och behandla akuta åkommor hos våra sköra äldre patienter. Vi kommer ha intag från akuten dygnet runt och du kommer möta och vårda patienter med såväl akuta som kroniska sjukdomstillstånd.
Vi arbetar teambaserat, lär av varandra och har ett gott samarbete mellan professioner där patientens bästa är vårt gemensamma mål.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för 800 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris. Vi har även förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns kvarstannandebonus, pension, semester, företagshälsovård, försäkringar, löneväxling samt subventionerad SL-biljett.
Publiceringsdatum 2026-03-23

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande vårdenhetschef hos oss får du ett självständigt och omväxlande uppdrag där du har goda möjligheter att planera och strukturera din arbetsdag. Utöver klinisk personal består ditt närmsta team av vårdenhetschef, bemanningskoordinator samt medicinsk ledningsansvarig läkare. Tillsammans skapar vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där samarbete och tillit är centralt. I rollen får du en viktig funktion i att stödja och utveckla våra medarbetare, stärka samarbete och sammanhållning och därigenom bidra till en trygg, säker och kvalitativ vård. Om du har ett starkt intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling är detta rätt tjänst för dig.
Vårdenhetschefen har det övergripande ansvaret för avdelningens verksamhet, personal och ekonomi. Som biträdande vårdenhetschef är du en nyckelperson och ett nära stöd i detta uppdrag. Tillsammans arbetar ni med att planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten. Du är en viktig del i att skapa ett gott arbetsklimat genom ett närvarande, tillgängligt och inkluderande ledarskap. Du är synlig i det dagliga arbetet, har en löpande dialog med medarbetarna och verkar för tydligt och välfungerande teamarbete där alla strävar mot gemensamma mål.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat arbetsledning av medarbetare, planering för kompetensutveckling, patientsäkerhetsarbete, implementering av rutiner samt organisering av introduktion och uppföljning av nya kollegor. En viktig del av uppdraget är att driva kvalitets- och förbättringsarbete och att utveckla enheten i positiv riktning. För att du ska vara väl förankrad i verksamheten och omvårdnadsfrågorna ingår klinisk tjänstgöring som sjuksköterska som en naturlig del av rollen.

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med flerårig erfarenhet inom akutsjukvård/arbete på vårdavdelning. Tidigare erfarenhet från vård av äldre samt chef-/ledarskap är meriterande. Magisterexamen inom omvårdnad och ledarskapsutbildning ses även som meriterande. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är trygg i din yrkesroll och att arbeta självständigt, samtidigt som du har en god förmåga att skapa samarbete och bygga relationer med andra. Du möter människor med respekt och professionalism och bidrar med ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Du är kommunikativ och tydlig i både dialog och skrift, och har lätt för att lyssna in olika perspektiv för att kunna fatta välgrundade beslut. Du arbetar strukturerat, kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter och har förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Rollen kräver flexibilitet och en förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade förutsättningar, samtidigt som du tar ansvar för att driva arbetet framåt. Du är engagerad, initiativtagande och ser möjligheter där andra ser hinder. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tillsvidare, heltid 100%
50% biträdande vårdenhetschef och 50% klinisk tjänstgöring
Du arbetar mestadels dagtid men i den kliniska tjänstgöringen ingår även kvällar samt helgtjänstgöring (var femte helg)
Tillträde enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2038".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Region Stockholm
(org.nr 232100-0016)

Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Medicinska specialiteter, Geriatrik

Kontakt
Emma Saari 08-12356677
9814083