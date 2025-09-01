Biträdande utredningssekreterare till kansliet för EBA (vikariat)
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att utveckla Sveriges internationella bistånd? Är du analytisk och omdömesgill? Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) söker nu en tidsbegränsad resurs med uppdrag att ta fram interna kunskapsunderlag.
EBA är en statlig kommitté som består av en expertgrupp och ett kansli, som svarar för den löpande verksamheten. Kommitténs uppdrag är att ta fram och kommunicera utvärderingar och analyser av det svenska internationella biståndets genomförande, resultat och effektivitet. EBA ger externa experter i uppdrag att genomföra studier och redovisa resultaten i form av rapporter. Några studier utförs även av kansliet.
Arbetsuppgifter
EBAs uppdrag innebär att tjänsten innehåller många varierande uppgifter. Det huvudsakliga uppdraget är ansvara för, eller stödja, arbetet med att arrangera ett antal konferenser och seminarier. Här ingår uppgifter kopplade till projektledning från planeringsfas till färdigställd och dokumenterad konferens. Du har en koordinerande roll för utformning av program och logistik (transporter, övernattningar, catering, arvoden), håller kontakt med deltagare, leverantörer och samarbetspartners, bjuder in och bokar föredragshållare (nationella och internationella), ansvarar för framtagande av programunderlag, inbjudan, körschema och material, samt uppföljning och dokumentering av konferensen. I tjänsten ingår också att bistå framtagande och slutproduktion av studier (exempelvis genom att sammanställa statistik över verksamheten, granska rapporter, delta i omvärldsbevakning). I tjänsten kan också ingå (beroende på sakmässig expertis) att skriva särskilda underlag och bevaka särskilda områden av relevans för EBAs verksamhet.Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Du är en självgående person med mycket god förmåga att samarbeta med andra. Du har relevant akademisk examen och något eller några års relevant arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av att samordna eller arrangera konferenser i sammanhang kopplade till Regeringskansliet eller motsvarande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du har god förmåga att sammanfatta diskussioner och rapporter utanför ditt eget sakkunskapsområde.
Följande är meriterande:
• Erfarenhet av svenskt bistånd från Regeringskansli eller andra myndigheter och organisationer.
• Relevant metoderfarenhet, inom utvärdering och/eller forskning
• Sakområdeskompetens inom områden av relevans för EBAs verksamhet.
Att fungera väl i ett nära samarbete på en liten kreativ arbetsplats är en avgörande kompetens.
Vi erbjuder ett spännande arbete i ett välfungerande arbetslag med trevliga arbetskamrater. EBA är en kommitté under Utrikesdepartementet, så det är viktigt att förstå och kunna fylla rollen som opolitisk tjänsteman.Övrig information
Anställning som biträdande utredningssekreterare enligt kollektivavtal för sakkunniga inom Regeringskansliet (Specialistavtalet). Tillträde så snart som möjligt. Anställningen är tidsbegränsad t o m som längst 7 augusti 2026 men det kan bli aktuellt med förlängning. Lön efter kompetens och tidigare erfarenhet.
Är du intresserad?
Mer information om EBA finner du på eba.
Vill du veta mer om befattningen, kontakta EBAs kanslichef Jan Pettersson, tel. 08 405 35 17. Registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg ReachMee tillsammans med relevanta meriter och ett kort personligt brev. Välkommen med din ansökan senast söndag den 21 september 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9486436