Biträdande Universitetssjuksköterska steg 5 till IVA Huddinge
2026-04-21
Vi söker dig som vill arbeta som Biträdande universitetssjuksköterska inom cirkulation - en tjänst för dig som vill driva projekt, utveckla och förbättra vården för patienter som vårdas på IVA Huddinge. Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
möjlighet att bidra till och driva utvecklingsarbete inom hemodynamisk monitorering och kardiogen chock i nära samverkan med andra specialistverksamheter
ett arbete inom högspecialiserad intensivvård med nationella uppdrag och avancerade patientflöden
en akademisk miljö med tydligt fokus på utbildning, handledning och kontinuerligt lärande
et interprofessionellt arbetssätt med nära samarbete inom och mellan funktioner
Intensivvården i Huddinge utgör en del av Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI). I våra funktionella lokaler vårdar vi patienter i alla åldrar, även mycket små barn.
Som intensivvårdssjuksköterska hos oss vårdar du patienter med avancerade hematologiska, hepatologiska och kardiologiska tillstånd samt komplicerade infektionstillstånd. Vi vårdar även ett stort flöde av patienter som har genomgått övre gastrokirurgi och hanterar hela Stockholms akuta ÖNH-flöde. Dessutom bedriver vi mycket avancerad barnintensivvård efter levertransplantationer, vilket är ett av våra nationella högspecialiserade vårduppdrag. Ett annat nationellt högspecialiserat vårduppdrag som vi har är högrisksmittor där vi samarbetar med infektionskliniken.
Eftersom vi är ett universitetssjukhus och utbildning är ett av våra uppdrag, kommer du i din roll att på olika sätt handleda och utbilda studenter och kollegor. Vi har en modell för verksamhetsförlagd utbildning där vi arbetar strukturerat med handledning av interprofessionella team.
Vi står i inför ett utvecklingsarbete inom cirkulationsområdet gällande hemodynamisk monitorering och kardiogen chock i samarbete med Kardiologen och Thiva och söker därför en biträdande universitetssjuksköterska inom vårdområdet cirkulation. Du kommer vara kliniskt verksam specialistsjuksköterska inom perioperativ medicin där en del av din tjänst innefattar vårdutveckling inom specialområdet cirkulation.
Ansvarsområdet innebär att stärka och utveckla vården för patienten genom kvalitetssäkring av rutiner och metoder samt att verka för ett evidensbaserat arbetssätt.
Rollens ansvarsområden innefattar bland annat att:
Handleda, utbilda och stödja kollegor samt implementera ny kunskap och arbetssätt
Ansvara för utformning av vårdrutiner samt uppdatera riktlinjer och PM
Kvalitetssäkra inskolning av ny personal inom ansvarsområdet
Utveckla utvärderingsmetoder
Genom deltagande i bland annat kongresser och lokala, regionala och nationella nätverk samt omvärldsbevaka specialistområdet cirkulation.
Vara initiativtagare och delta i forskning inom området cirkulation.
Arbeta för att implementera en personcentrerad och säker omvårdnad.
Uppdraget innebär att du, såväl inom som utanför organisationen, alltid företräder sjukhuset. Du är väl insatt i sjukhusets och funktionsområdets vision, värderingar, strategier och mål. Du arbetar långsiktigt och har ett helhetsperspektiv över verksamheten. Du samverkar med biträdande universitetssjuksköterskor, universitetssjuksköterskor och omvårdnadsansvarig inom vår medicinska enhet och inom funktionen Perioperativ Medicin och Intensivvård.
Tjänsten består av 80-90% kliniskt arbete som sjuksköterska och 10-20% administrativt arbete. Det kan variera i fördelning beroende på aktuellt projekt eller på behovet inom verksamheten.
Om du tycker att detta låter spännande och vill veta mer, ring gärna till Caroline
Välkommen att söka dig till oss på Intensiven på Huddinge!
Vi söker dig som
vi söker dig som tar ansvar för ditt arbete, är initiativtagande och drivs av att utveckla och förbättra processer
samarbetar för att nå gemensamma mål och är prestigelös nog att rycka in där det behövs
är trygg i dig själv, och trivs i en föränderlig vardag
klarar av att bibehålla ett gott humör, även vid press och motgångar.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård
Minst 5 års klinisk erfarenhet av patientnära akutsjukvård Kliniska expertkunskaper och definierat vårdansvars- och kunskapsområde
Magisterexamen
Handledarutbildning 7,5 hp och/eller vårdpedagogik 7,5 hp
Meriterande
Erfarenheter av Kardiologisk vård från THIVA, Ecmo eller HIA.
Att vara biträdande universitetssjuksköterska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm. Läs mer här: Specialistsjuksköterskor i klinisk vård - Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Perioperativ medicin och intensivvård, Intensivvård och Thoraxoperation Kontakt
Vårdförbundet Vårdförbundet vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se Jobbnummer
9867709