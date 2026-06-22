Biträdande Universitetssjuksköterska Steg 5,bima, Handledning & Mentorskap
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-06-22
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Är du specialistsjuksköterska? Vill du kombinera kliniskt arbete på Barnintermediärvårdsavdelningen med ett uppdrag som biträdande universitetssjuksköterska?
Du erbjuds
möjlighet att kombinera kliniskt arbete inom högspecialiserad barnsjukvård med ett pedagogiskt utvecklingsuppdrag
en central roll i verksamhetens arbete med handledning, mentorskap och kompetensutveckling
möjlighet att bidra till implementering av ny kunskap, vårdutveckling och forskning
arbete i en högspecialiserad verksamhet med stort fokus på utbildning, utveckling och patientsäkerhet
nära samarbete med erfarna kollegor och andra professioner inom barnsjukvården.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Barnintermediärvårdsavdelningen (BIMA) bedriver högspecialiserad vård för barn med komplexa vårdbehov och är en viktig del av Barn-PMI:s verksamhet.
Tjänsten innebär en kombination av kliniskt arbete som specialistsjuksköterska och ett uppdrag som biträdande universitetssjuksköterska med inriktning mot klinisk pedagogik, handledning och mentorskap.
I uppdraget ingår att stödja kollegors kompetensutveckling genom handledning och utbildningsinsatser samt bidra till att aktuell kunskap implementeras i verksamheten. Du kommer att vara en viktig resurs i arbetet med introduktion, mentorskap och utveckling av lärandemiljöer för både medarbetare och studenter.
Du förväntas även bidra till verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete samt verka för att forskning och evidensbaserad kunskap omsätts i klinisk verksamhet.
Vi söker dig som
har ett stort intresse för klinisk pedagogik, handledning och mentorskap samt drivs av att bidra till andra medarbetares utveckling
tar initiativ och driver utvecklings- och förbättringsarbete inom ditt kunskapsområde
arbetar strukturerat och har förmåga att planera, genomföra och följa upp utbildnings- och utvecklingsinsatser
har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer med kollegor, studenter och andra professioner
har förmåga att inspirera, stödja och vägleda andra i deras professionella utvecklingKvalifikationerKvalifikationer
legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård eller barnsjukvård
minst 5 års klinisk erfarenhet
kliniska expertkunskaper och definierat vårdansvars- och kunskapsområde
magisterexamen
handledarutbildning 7,5 hp och/eller vårdpedagogik 7,5 hp
Att vara biträdande universitetssjuksköterska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm. Läs mer här Specialistsjuksköterskor i klinisk vård - Region Stockholm
Meriterande:
erfarenhet av avancerad barnsjukvård
erfarenhet av handledning, mentorskap eller annat dokumenterat pedagogiskt arbete
Om rekryteringsprocessen
Tillsättning som biträdande universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Sökande fyller i ansökan stegplacering 5-7 enligt kompetensstege för sjuksköterskor, underskriven av sökande samt vidimerad av två personer, och bifogar till ansökan:
bevis om legitimation som sjuksköterska från Socialstyrelsen
bevis för handledarutbildning/vårdpedagogik 7,5hp - kurs efter kandidatexamen
bevis för specialistsjuksköterskeexamen (om krav från arbetsgivare)
bevis på magisterexamen
publikationsförteckning
studiemeritförteckning på genomgångna kurser. Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet.
I ansökan ska definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alternativt omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp.
Beskriv i ansökan hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten:
följa aktuell forskning och utveckling
driva att aktuell kunskap implementeras
initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter
handleda/undervisa kollegor och/eller studenter
initiera och delta i vårdforskning inom området
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Barnintermediärvårdsavdelningen Jobbnummer
9971737