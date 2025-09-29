Biträdande universitetslektor i terrester mikrobiell ekologi
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
SLU är ett universitet i världsklass inom bio- och miljövetenskaperna, med en vision att spela en nyckelroll i utvecklingen för ett hållbart liv, baserat på vetenskap, utbildning och kunskap om tillståndet i miljön. Här bidrar institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi med forskning och undervisning fokuserad på grundläggande och tillämpade aspekter av interaktioner mellan mikroorganismer och växter, liksom mykologi, mikrobiell ekologi och evolution. Växtpatologi, biodiversitet och näringsomsättning i jordbruks- och skogsekosystem är centrala områden. Institution erbjuder kurser på grund-, avancerad och forskarnivånivå inom biologi liksom mark-, miljö-, skogsbruks- och lantbruksvetenskap inom flera yrkes- och generella utbildningsprogram, t ex Agronomprogrammet mark och växt, Soil, Water and Environment, Plant Biology for Sustainable Production och Forest Ecology and Sustainable Management, men ger även fristående kurser i mykologi, naturvård och mikrobiologi.
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi erbjuder en stimulerande, internationell forskningsmiljö. Till forskargruppen markmikrobiologi söker vi nu
en biträdande universitetslektor som kombinerar beräkningsbaserad forskning med experimentell validering för förståelse och prediktering av mikroorganismers
ekologi och betydelse i markekosystem. Gruppen utgör en stark forskningsmiljö och bedriver grundläggande forskning om mikroorganismers ekologi i terrestra
ekosystem med tillämpningar inom hållbart lantbruk. Forskningen sker i samarbete med andra institutioner vid SLU, främst institutionen för mark och miljö,
institutionen för ekologi och institutionen för växtproduktionsekologi. Samarbeten sker även med nationella och internationella forskarkollegor och med olika intressenter i samhället.
Institutionen är en del av SLU Biocentrum, en forskningsmiljö med modern infrastruktur, inklusive en anläggning för växtodling. Vid SLU finns fältforskningsstationer och ett stort antal långliggande jordbruksförsök med långa dataserier och SLU koordinerar även den nationella infrastrukturen SITES för
terrester och limnologisk fältforskning. I Uppsala finns en del av den nationella infrastrukturen SciLifeLab, som erbjuder expertis och avancerade teknikplattformar inom livsvetenskaperna och bioinformatik. Institutionen har ett eget beräkningskluster och har även tillgång till nationella beräkningsresurser
genom NAISS.
Läs mer om institutionen här.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU här.
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar terrester mikrobiell ekologi med en inriktning där beräkningsbaserad och experimentell forskning kombineras för att öka kunskapen om mikroorganismers ekologi och betydelse för markekosystemens funktion.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Den biträdande universitetslektorn ska utveckla en egen forskningsprofil inom ämnet för anställningen. Forskningen förväntas ske i nära samarbete med forskare inom institutionen och övriga SLU, samt genom nationellt och internationellt samarbete.
Därutöver ska innehavaren inom ämnet för anställningen
• söka extern finansiering i konkurrens och publicera vetenskapliga artiklar
• bidra till utvecklingen av en forskargrupp inom ämnet för anställningen
• delta i och initiera tvärvetenskapliga samarbeten där så är relevant
• vara biträdande handledare åt forskarstuderande
• undervisa på grund-, avancerad och forskarnivå
• fortbilda sig pedagogiskt
• samverka med relevanta aktörer i näringen och med beslutsfattare
Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Den biträdande universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna kommunicera på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.
Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst sju år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl anses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt kompetent inom ämnet för anställningen.
God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.
Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnet för anställningen.
Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningsprofil inom ämnet för anställningen och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.
Anställningen erbjuds den behöriga kandidaten som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Sista ansökningsdatum
2026-01-12
Placering
Uppsala
Omfattning
100 %
Anställningsform
Anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen. En anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.
Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här
