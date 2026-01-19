Biträdande universitetslektor i pediatrik, inr epigenetiska tillstånd
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper! Institutionen för kliniska vetenskaper är jämte fem andra institutioner en del av Sahlgrenska akademin. Här bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Institutionen för kliniska vetenskaper är organiserad i fyra sektioner och 16 olika ämnesområden.
Anställningen som biträdande lektor är placerad vid avdelningen för pediatrik inom institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Vid avdelningen för pediatrik bedrivs omfattande forskning på det växande barnet alltifrån nyföddhetsperioden inom både motsvarande medicinska och kirurgiska ämnen med framför allt kliniska studier, experimentell forskning och även forskning utgående från kvalitetsregister. Avdelningen deltar i fakultetens olika utbildningsprogram, och bedriver flera specialistkompetenskurser.
Ämne
Pediatrik med inriktning mot epigenetiska tillstånd.
Ämnesbeskrivning
Inom pediatrik är ett växande antal överlevare patienter som är födda med genetiska eller epigenetiska förändringar som leder till syndromatiska tillstånd. Många epigenetiska tillstånd inbegriper störningar i gener som kontrollerar metyleringsprocesser. Exempel på sådana syndrom är Prader-Willi, Silver-Russell, Rett, Angelman or Fragile X. Alla har uppfödningssvårigheter, tillväxthämning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kognitiva komorbiditeter, avvikande utveckling av kroppssammansättning och metabola avvikelser som tonåringar. Som pediatrisk specialist kunnig inom neurologi, endokrinologi eller gastroenterology samarbetar sökanden vetenskapligt med klinisk genetic, psykiatri, nutritionister, oftalmologer och odontologer.
Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning inom grund- och avancerad nivå inom pediatrik, examination och andra moment inom termin 9 på läkarutbildningen. Handledning av studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer ingår. Undervisningen och handledningen sker främst på svenska.
I arbetsuppgifterna ingår vidare att bedriva forskning inom epigenetik för ovanliga syndrom inom pediatrik. Det förväntas att anställningsinnehavaren bedriver forskning på nationell och internationell konkurrenskraftig nivå. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt arbeta med att söka nationella externa forskningsanslag.
Anställningen innefattar även samverkan med det omgivande samhället.
Den anställningsinnehavare som saknar högskolepedagogisk utbildning ska genomgå sådan inom ett år från anställningens tillträde.
Behörighet
Behörighet för anställning som biträdande universitetslektor regleras i Högskoleförordningen och Göteborgs universitets anställningsordning.
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Skäl, datum och omfattning av frånvaron ska tydligt specificeras i ansökan och styrkas med intyg.
Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-02-26
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
