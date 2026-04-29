Biträdande universitetslektor i odontologi, förenad som allmäntandläkare
Umeå universitet, Medicinska fakulteten / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2026-04-29
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Medicinska fakulteten i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Luleå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Institutionen för odontologi har cirka 70 anställda med en stark verksamhet inom både undervisning, forskning och samverkan. Vi har tre utbildningsprogram, tandläkar-, tandhygienist- och tandteknikerprogrammen. Vårt forskningsområde spänner över hela odontologins bredd, från projekt på molekylär nivå till kliniska interventionsprojekt. Läs mer om institutionen här. Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Anställningen innebär vetenskaplig och pedagogisk meritering, i kombination med klinisk tjänstgöring som allmäntandläkare vid Region Västerbotten.
Anställningen riktar sig till forskare tidigt i karriären och syftet med anställningen är att en biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare, och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor förenad med anställning som tandläkare.
Anställningen som biträdande universitetslektor innebär klinisk tjänstgöring som allmäntandläkare upp till 13 timmar i veckan.
Minst 80 procent av återstående tid, utöver den kliniska tjänstgöringen, ska vara inriktad mot vetenskaplig meritering och resterande tid ska vara inriktad mot pedagogisk meritering i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås.
Undervisning kan delvis komma att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. Administrativa uppgifter kan ingå.
Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
Eftersom anställningen är förenad med anställning som allmäntandläkare vid Region Västerbotten är legitimation som tandläkare krav för att kunna anställas, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav.
Därutöver krävs för att vara behörig - utifrån krav för den kliniska tjänstgöringen - nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska (enligt Socialstyrelsens definition).
Doktorsexamen ska avse medicinsk vetenskap med inriktning mot parodontologi.
Bedömningsgrunder
Eftersom anställningen riktar sig till forskare tidigt i karriären bör främst den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut, enligt högskoleförordningen 4 kap 4a § och beslut fattade vid Umeå universitet. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Vidare är bedömningsgrunderna för anställningen som biträdande universitetslektor: Vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt klinisk skicklighet och administrativ skicklighet.
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
För mer information om bedömningsgrunder och befordringskriterier för anställningen, läs annonsen i sin helhet på vår hemsida.
Mer om anställningen
Umeå universitet var första lärosäte i Sverige att erbjuda meriteringsanställningar i form av biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring.
Anställningen är en visstidsanställning enligt 4 kap 12a § högskoleförordningen i 6 år på heltid med rätt att bli prövad för en befordran till universitetslektor förenad med anställning som allmäntandläkare. Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.
En pedagogisk och en vetenskaplig utvecklingsplan kommer att upprättas i samband med anställning och en pedagogisk och två vetenskapliga mentorer kommer utses som stöd i genomförandet av planerna. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-05-21. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här.
Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
)
901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Medicinska fakulteten Kontakt
ST ST st@adm.umu.se 090-7865431 Jobbnummer
9883274