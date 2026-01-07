Biträdande universitetslektor i litteraturvetenskap och medicinsk humaniora
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker en biträdande universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning mot medicinsk humaniora, 100%, med placering vid Språk- och litteraturcentrum.
Arbetsplatsen och ämnesmiljön
Litteraturvetenskapen vid Språk- och litteraturcentrum hör till sektionen för litteraturvetenskap, filmvetenskap, dramaturgi och Författarskolan. Ämnet har ett stort lärarlag och doktorander och erbjuder ett brett utbud av kurser från grund- till masternivå samt forskarutbildning (Litteraturvetenskap | Språk- och litteraturcentrum). Undervisning i medicinsk humaniora med inriktning mot litteratur bedrivs på bland annat Läkarprogrammet i Lund (Utbildning | Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora).
Litteraturvetenskap har en levande forskningsmiljö med en aktiv seminarieverksamhet. Utifrån en bred palett av metoder och teoretiska perspektiv beforskas främst svensk och nordisk litteratur från 1600-talet till nutid (Litteraturvetenskaplig forskning | Språk- och litteraturcentrum). Ämnets placering på Språk- och litteraturcentrum erbjuder goda möjligheter till samarbete med andra ämnen. Ämnesområdet medicinsk humaniora innehåller forskning inom litteraturvetenskap och narrativ medicin liksom tvärvetenskaplig forskning i samarbete med forskare från olika ämnen och fakulteter (Medarbetarna | Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora).
Vad vi erbjuder
Som biträdande universitetslektor vid Lunds universitet meriterar du dig för att kunna befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Inom din anställning erbjuds du en mentor samt högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor.
Internationella medarbetare erbjuds stöd i flytten till Sverige. Genom International Citizen Hub Lund kan du ta del av stöd och aktiviteter för eventuell medföljande familj.
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Läs mer om att vara anställd vid Lunds universitet här: Jobba hos oss | Lunds universitet.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Detta biträdande universitetslektorat inom projektet Narrativ medicin - berättelser och berättande i medicinsk utbildning och klinisk praktik (Miljoner till narrativ medicin - Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora) innebär huvudsakligen forskning och undervisning. Du ska bidra till och utveckla forskningen i litteraturvetenskap i allmänhet och i medicinsk humaniora med inriktning mot litteratur i synnerhet. Fokus är på forskningsmeritering med stöd av en mentor.
Du verkar i en litteraturvetenskaplig miljö med tvärdisciplinära kontakter, i nära samarbete med Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora vid Medicinska fakulteten. Du undervisar huvudsakligen i litteratur på flera av läkarprogrammets kurser så som professionell utveckling, medicin som humaniora, fördjupande perspektiv genom litteratur, film, konst och musik. Du handleder också uppsatser på Läkarprogrammets kandidat- och magisternivå, medverkar på andra professionsprogram och bidrar till undervisningsutveckling.
Undervisningen sker i Lund, Malmö och Helsingborg. Undervisningsspråket är svenska.Kvalifikationer
I första hand kommer vi att prioritera de sökande som har avlagt doktorsexamen efter 2 mars 2019. Om det finns dokumenterade särskilda skäl, som exempelvis föräldraledighet, militärtjänstgöring eller sjukdom efter examen som hindrat dig att arbeta som forskare, kan denna tid räknas av den tid som förflutit från avlagd doktorsexamen.
Krav för anställningen är:
avlagd doktorsexamen i litteraturvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet
pedagogisk förmåga
god samarbetsförmåga
förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk från anställningens första dag
Meriterande för anställningen är:
forskning av relevans för områdena medicinsk humaniora eller narrativ medicin
dokumenterad erfarenhet av undervisning inom området medicinsk humaniora
Instruktioner för ansökan
Din ansökan ska vara utformad i enlighet med utlysningstext och Anvisningar för sökande | Humanistiska och teologiska fakulteterna. Du som sökande ansvarar för att inkomma med en komplett ansökan genom universitetets rekryteringsportal senast sista ansökningsdag. Mer information om rekryteringsprocessen finns här: Rekryteringsprocess för akademisk personal | Lunds universitet.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, 4 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor.
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Om Språk- och litteraturcentrum
Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.
