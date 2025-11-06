Biträdande universitetslektor i litteraturvetenskap
Umeå universitet, Humanistisk fakultet / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets Humanistiska fakultet och har omkring 65 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, konst, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: http://www.umu.se/kultmed/
Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som biträdande universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning mot litteraturdidaktik. Anställningen är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med start enligt överenskommelse.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Syftet med anställningen är att en biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år och utgörs av 60 % vetenskaplig meritering inom litteraturvetenskap med inriktning litteraturdidaktik, och 40 % pedagogisk meritering inom litteraturvetenskap med visst fokus på kurser inom lärarutbildningen.
Anställningen avser i huvudsak forskning inom litteraturdidaktik, deltagande i den didaktiska och litteraturvetenskapliga forskningsmiljön samt undervisning på alla nivåer i lärarutbildningen, inklusive handledning av examensarbeten och undervisning på VFU-kurser. I arbetsuppgifterna ingår också undervisning på kurser i barn- och ungdomslitteratur, kreativt skrivande samt kursutveckling inom lärarutbildningen. Även undervisning på andra kurser inom ämnesområdet litteraturvetenskap kan komma att ingå.
Personen som anställs som biträdande universitetslektor förväntas uppnå målen i den egna forskningsplanen, publicera sig i flera vetenskapliga tidskrifter alternativt i den vetenskapliga monografins form, samt skriva forskningsansökningar riktade till externa forskningsfinansiärer. I anställningen ingår även att ta ett aktivt ansvar för den litteraturdidaktiska miljön i ämnet samt bidra till utvecklingen av densamma. Utöver detta ingår även samverkan och kunskapsutbyte med grund- och gymnasieskolan, andra forskare inom det egna ämnesområdet och med forskare inom andra ämnesområden. Detta avser till exempel deltagande i seminarier, konferenser och workshops. Kompetenskraven för efterföljande anställning som universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning mot litteraturdidaktik ska uppnås genom undervisning på grund- och avancerad nivå i litteraturvetenskap, på lärarutbildningen och i kreativt skrivande. Vidare ska kompetenskraven nås genom planering av undervisning, kursadministration inom litteraturvetenskap, lärarutbildning och kreativt skrivande samt genom annan pedagogisk meritering som högskolepedagogiska kurser.
Tjänstgöringsort är Umeå och hög fysisk närvaro i miljön är ett krav.
För information om behörighetsgrunder för anställningen, bedömningsgrunder för urvalet, avvägning mellan behörighetsgrunder samt för instruktion om prövning för befordran se länk.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 30 november 2025.
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/om-institutionen/tva-dokument/
.
Notera att digitala kopior av publikationer ska bifogas till ansökan.
Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år och omfattar 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsort är Umeå och hög fysisk närvaro i miljön är ett krav.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Sofia Pulls, sofia.pulls@umu.se
, ställföreträdande prefekt Peter Henning, peter.henning@umu.se
eller HR-samordnare Anette Humby, anette.humby@umu.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
