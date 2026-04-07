Biträdande universitetslektor i kollaborativt civilt försvar, krishantering
Vi söker nu en lovande, akademiskt ung forskare som kan bygga och leda forskningen inom ämnet kollaborativt civilt försvar och krishantering framförallt med inriktning mot beräkningsbaserade metoder.
Vad vi erbjuder dig om du kommer till ossVill du bli framtidens forskningsledare genom banbrytande projekt och forskningsidéer? I så fall har du chansen att börja som biträdande universitetslektor inom ramen för Lund University Programme for Global Excellence. Vi söker nu en lovande, akademiskt ung forskare som kan bygga och leda forskningen inom ämnet kollaborativt civilt försvar och krishantering framförallt med inriktning mot beräkningsbaserade metoder.
Vid årsskiftet 2026/2027 kommer Vetenskapsrådet, Sveriges största vetenskapliga finansiär, att utlysa en attraktiv finansiering för biträdande universitetslektorer med internationell bakgrund. Vår ambition är att anställningar inom ramen för Lund University Programme for Global Excellence kommer nomineras till denna finansiering.
ArbetsuppgifterVi vill att du ska utvecklas få ut det bästa av din tid vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola och Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi. Som biträdande universitetslektor kommer du därför att ha möjlighet att långsiktigt fokusera på den forskning du brinner för. Innehavaren av denna anställning kommer att få disponera merparten av sin tid för egen forskning i samverkan med starka forskningsmiljöer, forskningsinfrastrukturer och internationella plattformar.
Utöver att bedriva forskning kommer du under din tid som biträdande lektor även att utveckla din pedagogiska skicklighet, din förmåga till samverkan och extern kommunikation samt din färdighet i svenska språket. Under hela din anställning är du en aktiv medarbetare vid din institution och deltar i dess varierande verksamhet.
En av dina första arbetsuppgifter hoppas vi blir att driva ett innovativt forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet i Sverige. Hos oss på Lunds Tekniska Högskola och Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi kommer du främst att arbeta med:
forskning om samverkan och styrning inom totalförsvar och krisberedskap, och närliggande forskningsområden,
handledning av doktorander och postdocs inom ditt forskningsområde,
undervisning om forskningsmetodologi och metoder, handledning och annan undervisning vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, och
samverkan med samhällets aktörer inom totalförsvar och krisberedskap.
Du kommer att arbeta inom EFFECT, ett av Sveriges strategiska forskningsområden (SFO), tillsammans med forskningsledarna för dess centrala tema (Collaborative governance and leadership). Som ett strategiskt forskningsområde erbjuder EFFECT en storskalig och långsiktig tvärvetenskaplig miljö med forskare inom samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap, juridik, pedagogik, humaniora och medicin från Lunds universitet, Uppsala universitet och Försvarshögskolan.
Din arbetsplats kommer att vara Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Forskning inom ämnesområdet.
Undervisning på grundnivå, avancerad nivå, och forskarnivå samt uppdragsutbildning.
Handledning av examensarbetare och doktorander.
Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
Samverkan med näringsliv och samhälle.
Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.
Delta i kursutveckling på grundnivå och avancerad nivå
Behörighet för anställning som biträdande universitetslektorDu ska ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett ämne relevant för anställningen.
Krav - vad du måste ha med dig för att vara aktuell för anställningenFör att ha möjlighet att erbjudas anställning som Biträdande universitetslektor inom ramen för Lund University Programme for Global Excellence söker vi den som:
Har en god förmåga att initiera, utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet
Har god pedagogisk förmåga
Har aktuell erfarenhet från forskning i beräkningsbaserade metoder för forskning om system som inkluderar mänskliga aktörer utanför Sverige
Som en del av din ansökan ska du lämna in en forskningsplan som tydligt beskriver den forskning i ämnet beräkningsbaserade metoder för forskning om system som inkluderar mänskliga aktörer som kommer att bedrivas under anställningens första 5 år. Utifrån planen ska kunna formuleras minst en konkurrenskraftig ansökan om forskningsanslag. Planen ska tydligt koppla an till forskningsområdet så som det beskrivs i den särskilda ämnesbeskrivningen för anställningen. I planen ska det även ingå hur din forskning kan komplettera övrig forskning vid avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet Division of Risk Management and Societal Safety | Department of Building and Environmental Technology Planen ska omfatta 1000-1500 ord.
Har dokumenterat goda ledaregenskaper, till exempel genom förtroendeuppdrag, ledarskapsutbildningar och bedömd ledarskapsförmåga.
God kommunikativ förmåga.
Har mycket god nivå på engelska i tal och skrift.
Har god motivation och förmåga att lära dig svenska.
Inte har fått lön eller stipendium från Sverige sedan 31 december 2022.
Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut utanför Sverige eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
Expertis i beräkningsbaserade metoder för forskning om system som inkluderar mänskliga aktörer.
Forskningserfarenhet inom en EU-/EES-/EFTA- eller Nato-medlemsstat, eller i ett sammanhang kopplat till en av Natos Enhanced Opportunities Partners eller Indo-Pacific Partners (d.v.s. Australien, Georgien, Japan, Jordanien, Sydkorea, Nya Zeeland och Ukraina)
God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap.
