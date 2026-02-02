Biträdande universitetslektor i experimentell medicinsk vetenskap
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Göteborgs universitet får du möjlighet att etablera och utveckla din självständiga forskningslinje i en miljö som präglas av kvalitet, öppenhet och samarbete. Du verkar med stor akademisk frihet, nära stark forskningsinfrastruktur och internationella nätverk, och med goda förutsättningar att ta forskningsidéer vidare till innovation och företagande i ett internationellt ledande ekosystem för life science. Detta kombineras med trygga anställningsvillkor och hög livskvalitet i Göteborg.
Vid institutionen för biomedicin ligger vårt vetenskapliga fokus på grundläggande förståelse för kroppens celler - vad de består av, hur de fungerar, hur deras funktion styrs av arvsmassan och hur de samspelar med olika typer av mikroorganismer. Med hjälp av sådan kunskap försöker vi klarlägga orsakerna till olika sjukdomstillstånd, och hitta nya möjligheter att diagnosticera och behandla dem. Mer information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida: biomedicine.gu.se
Ämne
Experimentell medicinsk vetenskap
Ämnesbeskrivning
Ämnet avser forskning på molekylär och cellulär nivå rörande de livsprocesser som bestämmer kroppens funktion, både i normaltillstånd och vid sjukdom. Experimentell medicinsk vetenskap inbegriper t.ex. arbete med biokemiska, cellbiologiska och molekylärbiologiska tekniker för att studera olika aspekter på infektions- och cancerbiologi, immunologi, genetik och patologi.
Arbetsuppgifter
Innehavaren ska i första hand bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning inom ämnet experimentell medicinsk vetenskap som forskningsledare med en dokumenterad självständig forskningslinje som ger upphov till framgångsrika vetenskapliga resultat. Detta innebär publicering av vetenskapliga artiklar i välrenommerade internationella vetenskapliga tidskrifter som senior författare samt erhållande av större och fleråriga anslag i nationell eller internationell konkurrens som huvudsökande på en nivå som ger möjlighet att leda och finansiera fortsatt egen forskning med en aktiv forskningsgrupp. Det innebär också att handleda postdoktorer och forskarstuderande som huvudhandledare. Innehavaren förväntas också bygga upp nationella och internationella nätverk och samarbeten inom ämnet, samt ta på sig andra akademiska uppdrag, såsom redaktörsuppdrag, medverkan i bedömningskommittéer, institutionsuppdrag och organisation av konferenser.
Innehavaren av anställningen ska även planera och delta i undervisningen på institutionens kurser på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå, samt delta i det pedagogiska utvecklingsarbetet i samverkan med övriga lärare. Under anställningstiden förväntas innehavaren genomföra undervisning minst på en nivå som leder till docentkompetens.
Den anställningsinnehavare som saknar högskolepedagogisk utbildning ska genomgå sådan inom ett år från anställningens tillträde.
För befordran krävs att den sökande har skaffat sig förmåga att behärska svenska i skrift och tal på minst nivå B2 enligt GERS senast sex månader innan det biträdande lektoratet löper ut. Göteborgs universitet kommer erbjuda kurser i svenska som är obligatoriska inom ramen för anställningen.
Behörighet
Behörighet för anställning som biträdande universitetslektor regleras i Högskoleförordningen och Göteborgs universitets anställningsordning.
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i medicinsk vetenskap eller naturvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Skäl, datum och omfattning av frånvaron ska tydligt specificeras i ansökan och styrkas med intyg.
Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav.
Anställning
Tidsbegränsad anställning under 5 år, men omfattning heltid (100 %). Placering vid Institutionen för biomedicin.
Tillträde enligt överenskommelse.
En anställning som biträdande universitetslektor är tidsbegränsad och definierad som en meriteringsanställning. Syftet med anställningen är att den sökande ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet som universitetslektor. Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Kraven för att bli befordrad till universitetslektor är enligt Sahlgrenska akademins fakultetsstyrelse framtagna bedömningsgrunder.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-16
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
