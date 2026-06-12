Biträdande universitetslektor i Datalogi med inriktning mot Cybersäkerhet
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2026-06-12
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För mer information om anställningen
Läs annonsen i sin helhet på LiU:s hemsida: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/29182Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.
Avdelningen för cybersäkerhet (CYBER) vid Institutionen för datavetenskap bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom cybersäkerhet, artificiell intelligens, nätverksteknik, kommunikationssystem och pålitlighet. Inom forskningen görs särskilda satsningar i gränslandet mellan cybersäkerhet och AI samt inom säkerhet för kritisk infrastruktur. Mer om forskning och utbildning i cybersäkerhet vid Linköpings universitet finns att läsa här: https://liu.se/forskning/cybersakerhet
Som biträdande universitetslektor i datalogi med inriktning mot cybersäkerhet undervisar du på grundnivå och avancerad nivå, på både svenska och engelska, samt handleder studenter inom institutionens ämnen. Arbetet inkluderar kursutveckling, kursansvar och medverkan i utbildningsadministrativa uppgifter kopplade till cybersäkerhetsområdet.
Du bedriver forskning inom cybersäkerhet, med särskilt fokus på exempelvis säkerhet i kritisk infrastruktur, AI‐för cybersäkerhet, cybersäkerhet för AI eller närliggande områden av relevans för avdelningens forskningsprofil. Forskningen bedrivs huvudsakligen på engelska.
Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.
Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god utbildning i samspel med aktörer från det omgivande samhället. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning. Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom till exempel studierektor eller arbete med utbildningsnämnder. Vi ser även gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag.
I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste sju åren.
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
Krav för anställningen är
dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom cybersäkerhet eller närliggande områden.
förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet.
Särskilt meriterande är:
erfarenhet av forskning inom cybersäkerhet kopplat till AI och/eller kritisk infrastruktur.
bredd och djup i forskningen samt dess originalitet och självständighet, dokumenterat genom publikationer i ledande tidskrifter och vid etablerade konferenser inom området.
förmåga att formulera ansökningar och attrahera extern forskningsfinansiering.
erfarenhet av nationellt och internationellt forskningssamarbete och deltagande i forskarsamhället, till exempel genom granskningsuppdrag.
Inom datavetenskap och cybersäkerhet beaktas att publicering vid ledande, refereegranskade konferenser väger lika tungt som tidskriftspublicering.
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
Krav för anställningen är:
förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning på grundnivå och/eller avancerad nivå inom datalogi eller cybersäkerhet.
Särskilt meriterande är:
förmåga att ha ett reflekterande, studentcentrerat förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.
förmåga att utveckla och förnya undervisningens innehåll, former och examinationer.
engagemang i pedagogiskt utvecklingsarbete och förmåga att samverka kring undervisning med omgivande samhälle och kollegor.
Gällande övriga skickligheter kommer följande att bedömas:
Meriterande är:
dokumenterad skicklighet i samverkan inom utbildning och forskning.
goda kunskaper i svenska.
administrativ skicklighet kopplad till utbildningsverksamhet.
god samarbetsförmåga samt uppvisande av självständighet och initiativförmåga.
Då undervisning och/eller forskning sker på både svenska och engelska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och/eller bedriva forskning på engelska och det är önskvärt att du inom två år kan undervisa och/eller bedriva forskning på svenska.
Om anställningen
För denna anställning gäller en anställningstid om 5 år på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formanerFacklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att söka denna anställning senast den 10 augusti 2026.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Biträdande professor
Mikael Asplund mikael.asplund@liu.se Jobbnummer
9961585