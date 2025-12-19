Biträdande universitetslektor i datadriven precisionsmedicin och diagnostik
2025-12-19
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.DDLS-programmet
Data-driven life science (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer - från molekylära strukturer och cellulära mekanismer till människors hälsa och globala ekosystem. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS), som koordineras av SciLifeLab, avser rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap samt bygga upp världsledande kompetens inom beräknings- och datavetenskap i Sverige. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) med totalt 3,3 miljarder kronor (cirka 350 miljoner USD) över 12 år.
DDLS-programmet finansierar 50 framstående unga forskargruppsledare ("Fellows"), över 210 postdoktorala tjänster och har etablerat en forskarskola för 260 doktorander, samt industridoktorander och postdoktorer. Fellows rekryteras till de 11 deltagande värduniversiteten/organisationerna, men ingår alla i DDLS-programmet, som fokuserar på fyra strategiska områden:
• Cell- och molekylärbiologi
• Evolution och biodiversitet
• Precisionsmedicin och diagnostik
• Smittspridning och infektionsbiologi
För mer information, besök: www.scilifelab.se/data-driven
Under 2022-2024 rekryterades 39 Fellows i de två första omgångarna. Nu söker vi ytterligare 11 Fellows. Varje DDLS-Fellow får ett rekryteringspaket på 17 miljoner kronor (cirka 1,6 miljoner USD) för en femårsperiod, vilket täcker egen lön samt resurser för exempelvis doktorander och postdoktorer. Tjänsterna är tenure track-anställningar vid värdorganisationerna, som ansvarar för långsiktiga fakultetsanställningar efter en utvärdering.
Framtidens livsvetenskap är datadriven. Vill du vara med och leda utvecklingen? Välkommen att söka till detta unika program!
DDLS Fellow vid Göteborgs universitet
Som en del av DDLS söker Göteborgs universitet nu en DDLS Fellows inom datadriven precisionsmedicin och diagnostik som kommer anställas på en meriteringsanställning som biträdande universitetslektor.
Ämne
Datadriven precisionsmedicin och diagnostik.
Ämnesbeskrivning
Datadriven precisionsmedicin och diagnostik omfattar dataintegration, analys, visualisering och tolkning för patientstratifiering, identifiering av biomarkörer för sjukdomsrisker, diagnos, läkemedelsrespons och hälsomonitorering. Forskningen förväntas nyttja starka resurser i Sverige och internationellt, såsom molekylära data (t.ex. omics), bildanalys, elektroniska journaler, longitudinella patient- och befolkningsregister samt biobanker.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Anställningsinnehavaren ska initiera ett konkurrenskraftigt forskningsprogram och starta eller vidareutveckla en självständig forskningslinje inom datadriven precisionsmedicin och diagnostik samt aktivt söka externa medel. Du ska aktivt bidra till samarbetet med Sahlgrenska Akademin, fakulteten för Naturvetenskap och Teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, AstraZeneca och Chalmers. Du ska delta aktivt i lokala möten och aktiviteter inom WCMTM, delta i möten inom DDLS-programmet och samarbeta inom det etablerade nätverket bestående av de fyra Wallenbergcentrumen för molekylär medicin vid Göteborgs universitet, Lunds universitet, Linköpings universitet och Umeå universitet samt SciLifeLab i Stockholm/Uppsala.
Anställningen omfattar planering och genomförande av undervisning inom forskar-, avancerad- och grundutbildningsnivå.
Undervisningen omfattar föreläsningar och examinering samt handledning av doktorander, medicin-, avancerad- och grundutbildningsstuderande. Den anställningsinnehavare som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från anställningens tillträde.
Den som anställs förväntas ha skaffat sig förmåga att behärska svenska i skrift och tal på minst nivå B2 enligt GERS senast sex månader innan det biträdande lektoratet löper ut. Göteborgs universitet kommer erbjuda kurser i svenska som är obligatoriska inom ramen för anställningen.
Behörighet
Behörighet för anställning som biträdande universitetslektor finns angivna i 4 kap 4a § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i ett ämne som arbetsgivaren bedömer som relevant för anställningen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
Främst bör den komma i fråga som har tilldelats sin doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, högst sju år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen tidigare kan komma i fråga, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-02-15
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-02-15
