Biträdande socialsekreterare till barn och ungdom
2026-03-25
Vill du arbeta på socialtjänsten med barn och unga och samtidigt få möjlighet att utvecklas mot en socialsekreterarroll? Hos oss får du en viktig roll i verksamheten samtidigt som du genom en uppdragsutbildning får möjlighet att komplettera din utbildning för att på sikt kunna arbeta som socialsekreterare. Du blir en del av en arbetsplats med starkt kollegialt stöd, nära ledarskap och ett viktigt samhällsuppdrag.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som biträdande socialsekreterare blir du en del av handläggningen inom barn och ungdom. Du deltar i det sociala arbetet genom att tillsammans med socialsekreterare medverka vid möten med klienter och samverkanspartners, dokumentera och utföra andra administrativa uppgifter. Du får därmed en god inblick i myndighetsutövning och det dagliga sociala arbetet.
Du har ingen egen delegation och fattar inte självständiga beslut, men du är en viktig del av arbetsprocessen och deltar i dialogen kring ärenden och bedömningar. Du är delaktig i samverkan både internt och externt.
Som en del av tjänsten går du en uppdragsutbildning för att komplettera din akademiska utbildning med de kunskaper som krävs för arbete som socialsekreterare. Målet är att du efter genomförd utbildning kan valideras för socialsekreterarrollen och på sikt arbetar självständigt med delegation och egna beslut.
Din introduktion anpassas efter dina behov och din tidigare erfarenhet och du har ett nära stöd från teamledare, chefer och specialister i ditt dagliga arbete. Du erbjuds extern handledning en gång i månaden. Vi arbetar utifrån tydliga riktlinjer och värdesätter dina tankar och idéer, som ger dig möjlighet att påverka både ditt arbete och verksamhetens utveckling.
Din kompetens
Vi söker dig som har ett stort intresse för socialt arbete och för barn och ungdomars behov. Du har en akademisk examen som beteendevetare eller annan liknande relevant utbildning tex som folkhälsovetare eller kriminolog. Det är meriterande om du har läst kurser inom socialt arbete eller har erfarenhet från området. Har du dessutom kunskaper inom socialrätt eller har genomgått grundutbildning i BBIC ser vi det som positivt.
Eftersom dokumentation är en viktig del av arbetet behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt i både tal och skrift. Du behöver också ha god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt och strukturerat. Du har förmåga att vara tydlig i din kommunikation och kan anpassa den efter situation och mottagare. För oss är det viktigt att du har ett genuint engagemang för socialt arbete och en vilja att göra skillnad för människor i utsatta situationer.
B-körkort är ett krav eftersom resor i tjänsten förekommer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du en tillitsbaserad arbetsplats med ett starkt kollegialt stöd. Vi är stolta över att varje dag göra skillnad för barn och unga med en hög grad av rättssäkerhet.Barn och ungdom består av tre lika stora enheter som alla jobbar mot samma mål. Varje enhet har en enhetschef, fyra teamledare, en till två seniorhandläggare och ska vara ett tjugotal socialsekreterare och biträdande socialsekreterare. Vi arbetar enhetsvis men när det behövs arbetar vi tillsammans över enhetsgränserna. Hos oss finns möjlighet till hemarbete två dagar i veckan. Vi sitter i Socialtjänstens hus precis vid stationsområdet sitter alla myndighetsutövande enheter i individ- och familjeförvaltningen. Närheten till varandra underlättar i samverkan för att våra klienter ska kunna få den bästa möjliga hjälpen.
Her kan du läsa intervjuer med personer som idag arbetar på socialtjänsten https://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-inom-socialtansten-2.html
gärna Individ- och familjeförvaltningen på Instagram: https://www.instagram.com/iffvasteras/
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här: https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Vid intervjutillfället kommer du få göra ett arbetsprov samt få möjlighet till en rundvandring i huset av en socialsekreterare som idag arbetar på enheten. Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Provanställning kan komma att tillämpas.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
