Biträdande Säljchef till OKQ8 Göteborg Sommarvädersg, heltid
2026-03-02
Är du en serviceinriktad lagspelare?
I så fall kan vi erbjuda dig ett roligt arbete i en spännande miljö där ingen dag är den andra lik, med stor variation på arbetsuppgifterna. Ena stunden jobbar du med merförsäljning i kassan, för att snabbt skifta till att coacha din kollega, eller så ser du till att stationen är ren och fräsch. För oss är alla uppgifter lika viktiga, och vi hjälps åt att genomföra dem med högsta kvalitet. På våra stationer är det ofta ett högt tempo där du och dina kollegor tar hand om våra kunder genom service i världsklass.
Förutom de delar som ingår i en säljares roll, så får du även lära dig och utvecklas inom:
- Ledarskap och delegeringTillsammans med säljchefen leder du det dagliga arbetet på stationen och säkrar såväl kundfokus som försäljning.
- Personalhantering och ekonomiSom biträdande säljchef stöttar du säljchefen i att motivera och coacha stationens medarbetare, men också att ha koll på finanserna och andra administrativa uppgifter.
- Säljchefens uppdragOm säljchefen är borta är det du som rattar stationen och ser till att driften rullar på. Vi stöttar dig och ger dig alla nycklar du behöver för att du en dag ska kunna driva en egen station.
Nu söker vi en biträdande Säljchef till OKQ8 Göteborg Sommarvädersg.
Vi söker
Dig som vill utvecklas och gå vidare i din karriär och har ett starkt intresse för försäljning och ledarskap. Utöver det är du en positiv och ansvarstagande person som är nyfiken på att träffa nya människor och trivs i högt tempo. Det vi önskar från dig är driv, mod och att du brinner för att utveckla dig själv och dina kollegor. Är du redo att ta nästa steg i din karriär?
Det är meriterande om du tidigare jobbat med service eller försäljning samt har erfarenhet av att leda andra. B-Körkort är det enda formella kravet.
Vi erbjuder
OKQ8 erbjuder en spännande arbetsplats, med rolig atmosfär och härliga kollegor. Här arbetar människor i alla åldrar med olika bakgrund. Vi tror på utveckling på alla nivåer och som biträdande Säljchef ger vi dig verktygen för att du på sikt ska kunna driva en OKQ8-station. Här kan du utvecklas, både yrkesmässigt och personligt. Om du vill satsa på din karriär och oss, vill vi påstå att vi har ditt livs kanske viktigaste jobb. På riktigt.
Som Biträdande Säljchef arbetar du i skift och arbetspassen varierar i både längd och tid på dygnet. Denna tjänst är Ett vikariat på 3 månader på 38,25 timmar per vecka. Stationen har öppet vardagar mellan klockan 05:30 - 22:00 och helger mellan klockan 08:00 - 22:00. Tillträde för tjänsten är 2026-06-01.
Kan du göra oss ännu bättre? Sök då tjänsten redan idag!
Då det är avgörande för oss att du, precis som vi, brinner för service, kommer du efter ansökan få tillsänt ett servicestest som är anpassat för tjänsten, som en del i vår rekryteringsprocess.
Övrig information
För den här tjänsten behöver du vara medborgare i Sverige, ett annat nordiskt land eller ett EU/EES-land, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige eller vara asylsökande med rätt att arbeta. Du ska kunna styrka ditt medborgarskap eller din rätt att arbeta i Sverige under rekryteringsprocessen.
OKQ8 Scandinavia arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald.
Hela samhället ställer om mot en fossilfri framtid. Vi vill visa vägen i utvecklingen av vår bransch, så att fler kan ta sig fram, ta hand om sitt fordon och driva verksamheter med ett så lågt klimatavtryck som möjligt. Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling, på riktigt? Välkommen att följa med på vår resa!
Ditt livs kanske viktigaste jobb. På riktigt.
Vi vet att det är en vågad sak att säga, men vi menar verkligen varje ord. Oavsett om det handlar om ditt första jobb, ditt sista jobb, eller om du har modet att anta en ny utmaning, tror vi att du kan få ditt livs kanske viktigaste jobb här hos oss. På riktigt. Ersättning
