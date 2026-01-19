Biträdande rektorer till Nordöstra förskoleområdet
Gävle kommun, Nordöstra förskoleområde / Pedagogchefsjobb / Gävle Visa alla pedagogchefsjobb i Gävle
2026-01-19
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Nordöstra förskoleområde i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Nordöstra förskoleområdet är det största av Gävles sju förskoleområden och sträcker sig från Stigslund i söder till Bergby längst i norr. Området består av tretton förskolor med cirka 750 inskrivna barn och ungefär 150 medarbetare.
Förskolorna har olika karaktär och varierar från småskaliga enheter i lantlig miljö till större förskolor mer centralt belägna i Gävle kommun. Vi arbetar målmedvetet för att alla förskolor ska hålla hög kvalitet och erbjuda likvärdiga förutsättningar för barns lärande och utveckling. Våra prioriterade målområden är pedagogiska handlingar och pedagogiska miljöer, och vi strävar efter hög måluppfyllelse i hela området.
Vi söker nu två biträdande rektorer till vårt förskoleområde - en tillsvidaretjänst och ett vikariat på 50 % under perioden 260817-261222Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor och pedagogisk ledare får du ett spännande och utvecklande uppdrag där du ansvarar för delar av Nordöstra förskoleområdets verksamhet. Tillsvidaretjänsten omfattar ansvar för två till tre förskolor, medan vikariatet gäller ansvar för en förskola. Du leder arbetet tillsammans med medarbetarna med fokus på barns lärande och utveckling.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
* Ansvar för barn-, personal-, ekonomi- och utvecklingsfrågor inom dina förskolor
* Planera, organisera, följa upp och utvärdera verksamheten
* Ansvara för rekrytering av personal samt genomföra medarbetar- och lönesamtal
* Ansvara för systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete
Du arbetar på uppdrag av rektor och ingår i Nordöstra förskoleområdets ledningsteam, bestående av rektor, fem biträdande rektorer, specialpedagog och skolassistent. I teamet finns en stark känsla av samarbete och gemenskap, där glädje och engagemang genomsyrar arbetet med att utveckla verksamheten och det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet.
Du får också stöd från våra stödfunktioner inom ekonomi, HR, juridik, kommunikation och IT, samt löpande kompetensutveckling för att skapa ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.
Som slutkandidat behöver du uppvisa ett utdrag ur belasningsregistret för arbete inom skola eller förskola.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en tydlig pedagogisk ledare med fokus på att skapa de bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande inom förskolan. För tjänsten krävs dessa formella kompetenser:
* Högskole- eller universitetsexamen med pedagogisk inriktning
* Erfarenhet av pedagogiskt arbete inom förskola och/eller skola
* God kännedom om förskolans styrdokument
* Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete i förskola eller skola
Det är meriterande om du har genomfört rektorsutbildning, har erfarenhet av arbetsledande befattning eller varit utvecklingsledare.
För att lyckas och trivas i rollen är din personliga egenskaper viktiga.
Du är en trygg och engagerad ledare som vågar pröva nya arbetssätt som utvecklar verksamheten. Du säkerställer kvalitet, tydliggör målen och motiverar och engagerar medarbetarna i arbetet. Du kommunicerar tydligt , skapar en öppen dialog och agerar förtroendeingivande med ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra.
Du har ett närvarande ledarskap där du delegerar, ger handlingsutrymme och uppmuntrar till individuell utveckling. Du är lyhörd och visar mod att agera när det behövs, och skapar en stödjande och tillitsfull kultur utifrån vår värdegrund, där våra gemensamma framgångsfaktorer är samarbete, bemötande och kvalitet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298630". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Nordöstra förskoleområde Kontakt
Rektor, Nordöstra förskoleområdet
Marie Hultin Öberg marie.hultin_oberg@gavle.se 026-179728 Jobbnummer
9690325