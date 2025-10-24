Biträdande rektor vuxenutbildningen rektorsområde Öst
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vuxenutbildningen inom Kriminalvården motsvarar kommunal vuxenutbildning och regleras av skollag, vuxenutbildningsförordning och läroplanen för vuxenutbildningen. Verksamheten står under Skolinspektionens tillsyn.
Den aktuella tjänsten är placerad i Linköping i rektorsområde Öst. I landet finns det i dagsläget sju rektorsområden men alla är tätt sammanhållna i en enda nationellt organiserad vuxenutbildning, under ledning av skolchefen.
Din arbetsplats är på regionkontoret medan dina medarbetare finns på häkten och anstalter inom ansvarsområdet för tjänsten. Det innebär att tjänsten innefattar ett distansledarskap. För att du ska kunna vara förtrogen med den dagliga verksamheten, ingår tjänsteresor till berörda anstalter och häkten.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor är ditt kärnuppdrag att leda, stödja, utmana och följa upp i en ständigt pågående utveckling av utbildningen, allt för att de studerande ska ha de bästa förutsättningar att nå sina studiemål.
Du har ett särskilt ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi i verksamhetsområdet, i nära samverkan med rektor. Det finns ett starkt beroendeförhållande inom Vuxenutbildningen som helhet för att det ska fungera för de studerande. Våra ledord är kvalitet, likvärdighet, rättssäkerhet och kontinuitet, även tillgänglighet är en nyckelfaktor.
Du samverkar vidare med anstalts- och häkteschefer, bland annat kring arbetsmiljöfrågor där du ansvarar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för medarbetarna, medan lokal chef ansvarar för den fysiska miljön på platsen.
Att bedriva vuxenutbildning i vår kontext ställer höga krav både på vilja och förmåga till samarbete och till lösningsinställning. Verksamheten begränsas till exempel av säkerhetsvillkor som påverkar vad som är möjligt och inte i utbildningen.Kvalifikationer
Till rollen som biträdande rektor söker vi dig som är bra på att skapa kontakter och underhålla relationer. Du är en stabil och prestigelös ledare som skapar engagemang och delaktighet för att nå resultat. Som person är du lugn, professionell och har förmågan att hålla dig stabil och kontrollerad även i pressade situationer. Du tar engagerat initiativ och uppnår resultat. Vidare är du kommunikativ och har en god problemlösningsförmåga samt leder, motiverar och genom tillit förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom pedagogik, minst 120p/180hp
• Erfarenhet av utvecklingsarbete och av att driva förändringsprocesser
• Erfarenhet av pedagogiskt arbete inom Komvux/gymnasieskola/högstadieskola
• Mycket god kunskap om skolans styrdokument
• God kunskap om forskning kring lärande, om framgångsfaktorer för att studerande ska nå sina mål
• God förmåga att hantera digitala verktyg för bland annat kommunikation, information och samarbete via dator, samt hantering av personaladministrativa system
• Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom formell vuxenutbildning
• Erfarenhet av chefskap i pedagogisk verksamhet
• Erfarenhet av ledarskap på distans
• Erfarenhet av arbete med yrkesutbildning, distansutbildning, andraspråksperspektiv och systematiskt kvalitetsarbete.
• Statistikkunskap
ÖVRIGT
Arbetsprov kan komma att begäras före intervju.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
