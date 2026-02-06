Biträdande rektor till Wämöskolan och International School of Karlsrkona
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Karlskrona Visa alla pedagogchefsjobb i Karlskrona
2026-02-06
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Biträdande rektor - Wämöskolan och International School of Karlskrona (ISK)
Wämöskolan och International School of Karlskrona (ISK) bildar tillsammans ett gemensamt skolcampus centralt i Karlskrona, med goda kommunikationer och närhet till både grönområden och staden. Skolorna delar moderna, nyrenoverade lokaler med välutrustade teori- och specialsalar för samtliga ämnen. Den stora skolgården erbjuder rika möjligheter till rörelse, lek och sociala aktiviteter under skoldagen.
Våra elever möter en trygg och inkluderande lärmiljö, där vi undervisar både Wämöskolans årskurser 7-9 och ISK:s elever enligt International Baccalaureate (IB) för elever i åldrarna 6-15 år. Vi har ett välfungerande och brett elevhälsoteam och hög behörighet i båda skolorna.
Wämöskolan har en marinteknisk profil och vi strävar efter att båda skolornas elever får möjlighet att upptäcka möjligheter och utvecklingsområden inom sektorn. Samarbete med externa aktörer är återkommande och på våra skolor ser vi ständigt möjligheten att utmana och entusiasmera våra elever till en ljus framtid.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Vi söker nu en biträdande rektor på heltid som blir en viktig del av skolans fortsatta utveckling.
I uppdraget ingår ansvar på både skolorna samt ett särskilt uppdrag att vara koordinator för ISK och fungera som länken mellan ISK och IB-organisationen.
I tjänsten kommer du att:
Leda det dagliga pedagogiska arbetet på ISK i nära samverkan med arbetslaget, med särskilt fokus på undervisningens kvalitet och elevernas lärande.
Vara väl insatt i betygssättning och bedömning för IB samt säkerställa att undervisningen följer styrdokument och lokala rutiner.
Leda elevhälsoarbetet i arbetslagen tillsammans med speciallärare, kurator och skolsköterska, utifrån elevernas behov.
Vara koordinerande länk mellan ISK och IB, stödja det internationella arbetet, samt bidra till att IB:s pedagogiska principer efterlevs inom ISK.
Tillsammans med rektor och skolans planerare genomföra tjänstefördelning, schemaläggning, rekrytering samt medarbetarsamtal och lönesättning.
Ha ansvar för arbetsmiljö för de närmaste medarbetarna samt aktivt bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete.Kvalifikationer
* Pedagogisk högskoleutbildning
* Genom utbildning och erfarenhet har du skaffat dig pedagogisk insikt
* Du ska ha skaffat särskild kunskap om regelverk och systematiskt kvalitetsarbete som styr skolans verksamhet
* Du talar engelska och svenska flytande.
Det är meriterande om du har:
* Påbörjad eller avslutad rektorsutbildning.
* Genomförd utbildning som IB koordinator
* Erfarenhet av att arbeta med IB skolor i Sverige.
* Dokumenterad erfarenhet av samarbete med olika externa och interna aktörer.
* Erfarenhet av arbete i mångkulturell och flerspråkig skolmiljö.
* Att du har erfarenhet av uppdrag som skolledare från högstadiet eller likvärdiga arbetsuppgifter gärna med fullt ansvar för verksamhet
Du är strukturerad och målinriktad, med förmåga att organisera ditt arbete och driva frågor framåt. Du samarbetar lätt med andra, skapar relationer och tar initiativ i sociala sammanhang. Du trivs i en dynamisk verksamhet, är lösningsorienterad och bidrar till långsiktig stabilitet och utvecklingskraft.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304283". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Rektor
Martin Andersson Martin.andersson@karlskrona.se 0455305177 Jobbnummer
9726986