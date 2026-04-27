Biträdande rektor till vård och omsorg på Komvux Malmö
2026-04-27
På Komvux Malmö letar vi efter en biträdande rektor som vill vara med och leda en verksamhet som spelar en central roll i att säkra framtidens kompetensförsörjning inom vård och omsorg i Malmö. Genom vår utbildning skapar vi möjligheter för Malmöbon, stärker yrkeskompetens och bidrar till ett hållbart vård- och omsorgssamhälle.
Som biträdande rektor har du ansvar för mål, ekonomi, personal och kvalitet inom ditt verksamhetsområde. Du leder, organiserar och utvecklar arbetet på skolenheten inom ramen för den delegation du får av rektor, med särskilt fokus på det pedagogiska utvecklingsarbetet. Du ingår i skolenhetens ledningsgrupp och är direkt underställd rektor.
Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete, genom att utveckla befintliga strukturer och skapa nya rutiner i nära samarbete med lärare, samarbetspartners och uppdragsgivare. Du är även kontaktperson gentemot våra uppdragsgivare och ansvarar för att rapportera resultat.
I uppdraget ingår samverkan med förvaltningens stödfunktioner, andra kommunala förvaltningar, myndigheter, civilsamhället och andra skolenheter - allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Du arbetar även aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet, och har ansvar för samverkan med fackliga organisationer, rehabilitering, anställningar, lönesättning och andra personalrelaterade frågor. Du följer gällande lagar och avtal och ser till att resurserna används effektivt och hållbart - till nytta för både verksamheten och Malmöborna.
Tillsammans skapar vi en vuxenutbildning som bidrar till framtidens kompetens inom vård och omsorg!KvalifikationerKvalifikationer
lärarexamen
erfarenhet av strategisk ledning eller samordning av yrkesutbildning inom vuxenutbildning alternativt gymnasieskola
aktuell chefserfarenhet med personalansvar
erfarenhet av att arbeta mot uppdragsgivare
god kunskap om skolans styrning och författningar
mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
god digital förmåga.
Meriterande:
slutfört rektorsprogram, i andra hand pågående rektorsprogram
erfarenhet av programområdet vård och omsorg inom skola
erfarenhet av att utveckla digital undervisning
god vana av att arbeta med extra anpassningar med utgångspunkt i elevens utbildning som helhet, både på individuell och gruppnivå
mycket god kunskap om vuxenutbildning som utbildningsform.
Vi söker en trygg och modig ledare som motiverar och ger andra de befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Du skapar engagemang och delaktighet genom tydlig kommunikation och ett professionellt förhållningssätt. Med självinsikt och stabilitet ser du relationer i sitt rätta perspektiv och förhåller sig till dessa på ett sätt som är anpassat till situationen. Du ser helheten, tar hänsyn till det större perspektivet och fattar beslut med hela verksamhetens bästa i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Om arbetsplatsen
Komvux Malmö erbjuder utbildningar på grundskolenivå och gymnasienivå, svenska för invandrare, utbildningar för elever med särskilda behov och även yrkeshögskoleutbildning. Vi arbetar för att kunna erbjuda eleverna en undervisning som kan kombineras med annat, såsom jobb, studier och föräldraskap. Därför har vi utbildningar på distans eller i klassrum, på heltid eller deltid och dag- eller kvällsundervisning. Våra verksamheter ligger nära bussar och tåg i centrala Malmö. Vi erbjuder en flexibel arbetsplats i ett professionellt och engagerat team med fokus på vuxnas lärande och det livslånga lärandet. På Komvux Malmö utbildar vi för framtiden!
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning:Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
